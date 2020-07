Nedelcu demisionează de la Cadastru şi cere numirea politica a unui tânăr în locul ei

“Este nevoie ca la conducerea OCPI lasi si fie numit politic un nou director, tanar, cu putere de munca şi de perspectiva. Am incredere in pepiniera de tineret cultivata de PNL lasi”, a precizat Nedelcu. Ea spune că va rămâne “dreapta”, spre deosebire de fiul ei, Vlad, care în ultimul timp a fost PSD-ist, după ce s-a plimbat prin mai multe partide.

Narciza Nedelcu a fost repusă în funcţie recent la nici două săptămâni după ce a fost condamnată penal pentru abuz în funcţie. Judecătorii au stabilit că Nedelcu a plătit ilegal o serie de entităţi economice fără ca firmele respective să presteze servicii în contul sumelor încasate.

Citiţi mai jos poziţia Agenţiei Naţionale de Cadastru

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a revocat-o din funcţia de director al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Iaşi pe doamna Narciza NEDELCU. Decizia a venit ca urmare a solicitării acesteia de a fi eliberată din funcţie.

ANCPI, instituţie aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA), a dispus astăzi, 16 iulie, schimbarea din funcţia de director al OCPI Iaşi a doamnei Narciza NEDELCU, prin Ordin al directorului general al ANCPI.

Cititi si: Penaliada de la Iași: Condamnată, apoi pusă șefă. Va primi 500.000 lei de la stat

Doamna Narciza NEDELCU a fost repusă în funcţia de director al OCPI Iaşi miercuri, 15 iulie, ANCPI fiind obligată, potrivit prevederilor legale în vigoare, să înceteze suspendarea contractului individual de muncă al acesteia şi să o repună în funcţia deţinută anterior. Conform art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, contractul individual de muncă încetează de drept ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.

Mai mult decât atât, prin Decizia nr. 15/2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Braşov - Secţia civilă în Dosarul nr. 3.485/62/2015 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, stabilind că dispoziţiile art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează în sensul că sunt aplicabile numai în situaţia în care condamnatul execută efectiv pedeapsa în penitenciar, fiind în imposibilitate fizică de a se prezenta la locul de muncă.

Prin acceaşi decizie, pronunţată în dosarul penal nr. 4264/99/2015, instanţa de judecată a dispus, de asemenea, suspendarea executării pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin 1 lit. a, teza a II-a si lit. b din Codul penal din 1968.

Narciza NEDELCU a ocupat postul de director al OCPI Iaşi, prin concurs, în anul 2009. În anul 2012, când a început urmărirea penală împotriva doamnei Narciza NEDELCU, director al OCPI Iaşi, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, conducerea ANCPI a decis suspendarea acesteia din funcţie, deşi legislaţia în vigoare nu prevedea această măsură ca fiind obligatorie.

Detalii despre demisia Narcizei Nedelcu

,,Am acceptat cu onoare şi demnitate repunerea în funcţia de director al Oficiului de Cadastru si Publicitate lmobiliara (OCPI) laşi de catre onorata instant, conform hotararii pronunţate. Decizia instantei este definitiva şi nu doresc sa o comentez.

Întrucat imaginea PNL şi a Agentiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate lmobiliara (ANCPI) a fost afectata prin atacuri mincinoase, am decis sa fac un pas în spate şi să-mi dau demisia de onoare din functia de director al OCPI lasi.

Deşi nu sunt membra a niciunui partid politic, am ramas cu orientare de dreapta. Sunt consecventa acestor convingeri şi, chiar daca am renunţat la calitatea de membra PDL, pentru a nu afecta imaginea partidului, am ramas tributara ideologiei liberale şi doctrinei democrate, valori pe care mi le asum.

Ramân simpatizantă Partidului National Liberal.

Este nevoie ca la conducerea OCPI laşi sa fie numit politic un nou director, tanar, cu putere de munca şi de perspectiva . Am incredere in pepiniera de tineret cultivata de PNL laşi, întrucat un tanar, care este preşedintele BPJ al PNL laşi şi ministru in functie, a facut parte din colectivul OCPI laşi, pe care I-am coordonat în calitate de director şi sunt convinsa ca preşedintele PNL laşi cunoaşte problematica instituţiei şi va gasi soluţia ideala. Succes!"