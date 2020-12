Negocieri dure la Bucureşti: ce prind ieşenii în Guvernul Cîţu

Astăzi vom afla componenţa Guvernului Cîţu. Ştim însă deja că niciun portofoliu nu va fi ocupat de un ministru ieşean. În schimb, Iaşul va avea reprezentanţi de rangul secretarilor de stat. Noul Executiv va avea 18 ministere, cu două mai multe decât cel de acum. Unul dintre portofoliile cu cei mai mulţi secretari de stat este Ministerul Transporturilor: şase. Aici, ministrul propus, Cătălin Drulă, îl va avea aproape sigur în echipă pe Adrian Covăsnianu, vicele de la „Moldova Vrea Autostradă” şi consilier onorific în prezent la minister pe teme de infrastructură, mai ales pentru proiectul A8.

Şi la Ministerul Dezvoltării (UDMR) vor fi şase secretari de stat, dar şi doi subsecretari. De asemenea, Ministerul Sănătăţii are tot şase secretari de stat. Ministrul propus pentru acest portofoliu, Vlad Voiculescu, va avea de continuat proiectul Spitalului Regional de Urgenţă şi de iniţiat, în parteneriat cu CJ Iaşi, CL Miroslava şi IBCV, viitorul Institut Regional de Medicină Cardiovasculară.

Ieri nu era nicio informaţie confirmată că PNL sau USR PLUS Iaşi vor avea reprezentanţi în echipele acestor două ministere. În schimb, Costel Alexe, preşedintele liberalilor ieşeni, ne-a spus că propunerile filialei vizează minimum trei structuri ministeriale: Liviu Bulgaru pentru Ministerul Agriculturii, Lucian Rusu cel mai probabil la Secretariatul General al Guvernului, şi Liviu Brătescu la Ministerul Culturii.

E posibil să se modifice şi configuraţia conducerii Instituţiei Prefectului. La nivel naţional, din cei 42 de prefecţi, liberalii vor numi 23, iar USR PLUS, 14. De asemenea, dintre cei 85 de subprefecţi (2 pentru fiecare judeţ şi 3 pentru Bucureşti), 47 vor fi ai PNL, iar 28 ai alianţei USR PLUS. Ceilalţi vor fi desemnaţi de UDMR. Aşadar, dacă va fi păstrată structura cu doi subprefecţi, Iaşul ar putea să aibă unul numit de USR PLUS. Amintim că, la Iaşi, la sfârşitul anului trecut, PNL a desemnat prefectul, Marian Grigoraş, iar PMP primul subprefect, Marian Tuduran. La începutul acestui an, liberalii au nominalizat şi al doilea subprefect, Adina Gîrjan. În timp ce PNL Iaşi speră să menţină actuala echipă, USR speră să cucerească şi Biroul nr. 1 din Casa Pătrată.