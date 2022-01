Neil Young a ameninţat Spotify că-şi retrage muzica de pe platformă ca urmare a dezinformărilor despre vaccin

Muzicianul Neil Young a cerut Spotify să-i retragă muzica de pe această platformă, după ce l-a acuzat pe actorul şi prezentatorul de televiziune Joe Rogan, celebru pentru podcasturile sale, că a răspândit dezinformări privind vaccinurile anti-Covid, spunând într-o scrisoare adresată managerului său: „Îl pot avea pe Rogan sau pe Young. Nu pe amândoi”, scrie The Guardian.

Într-o scrisoare deschisă către managerul său şi casa de discuri, care a fost publicată pe site-ul muzicianului şi mai târziu ştearsă, Young a scris: „Fac asta pentru că Spotify răspândeşte informaţii false despre vaccinuri - care ar putea cauza moartea celor care cred în dezinformările răspândite de ei. Vă rog să acţionaţi imediat în acest sens astăzi şi să mă ţineţi la curent”.

Young a precizat că decizia sa a venit ca urmare a afirmaţiilor făcute la „The Joe Rogan Experience” care este în prezent cel mai popular podcast de pe Spotify şi unul dintre cele mai urmărite din lume.

Rogan a semnat un acord de 100 de milioane de dolari în 2020 prin care acordă Spotify drepturi exclusive asupra emisiunii. „Cu aproximativ 11 milioane de ascultători pe episod, JRE, care este găzduit exclusiv pe Spotify, este cel mai mare podcast din lume şi are o influenţă extraordinară. Spotify are responsabilitatea de a atenua răspândirea de informaţii false pe platforma sa, deşi compania nu are în prezent o politică de dezinformare”, a scris el, adăugând: „Vreau să anunţ Spotify ca astăzi să retragă toată muzica mea de pe platformă... Îl pot avea pe Rogan sau pe Young. Nu pe amândoi”.

Scrisoarea citează un episod în care Rogan a stat de vorbă cu Robert Malone, un virusolog care a lucrat la tehnologia mRNA de vaccinare, care a dus la apariţia unor seruri anti-Covid, dar care de atunci a fost criticat pentru că a răspândit informaţii eronate despre vaccin. Young i-a criticat pentru că au promovat mai multe teorii ale conspiraţiei fără fundament, inclusiv faptul că spitalele ar primi bani pentru a diagnostica în mod eronat decese cauzate de Covid şi pentru afirmaţia lui Malone că liderii lumii i-au „hipnotizat” pe oameni să susţină vaccinurile.