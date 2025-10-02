Neregulile sanitare de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” descoperite încă de anul trecut au fost băgate sub preș

Ministerul Sănătății a prezentat concluziile preliminare după verificările făcute la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, în urma focarului de infecții cu bacteria Serratia marcescens soldat cu șapte decese. Documentul relevă deficiențe grave de organizare, igienă și supraveghere epidemiologică în cadrul unității medicale.

Inspectorii au descoperit că spitalul a mai fost verificat și pe parcursul anului când au fost semnalate o serie de nereguli. Cu toate acestea, recomandările din raport de control din aprilie 2024, care vizau revizuirea procedurilor de screening pentru pacienții infectați și trasabilitatea probelor de laborator, nu au fost puse în practică.

„Nu a fost prezentat niciun document din care să rezulte modalitatea de aducere la îndeplinire a recomandărilor”, este notat în raport.

Probleme grave în ATI

În urma verificărilor efectuate la Secția ATI, inspectorii au constatat multiple nereguli grave: distanțele dintre paturi nu respectă normele legale, iar lipsa lavoarelor cu apă curentă în saloane face imposibilă respectarea procedurilor de igienă a mâinilor. De asemenea, aparatura și materialele sanitare au fost găsite depozitate pe holuri și pervazuri, iar printre acestea s-au identificat materiale sterile cu termen de valabilitate depășit, inclusiv sonde și baloane de resuscitare. Inspectorii au semnalat și existența unor pereți neigienizați și a unor zone deteriorate. Raportul atrage atenția că „procedura de igienă a mâinilor (…) nu poate fi aplicată ca măsură de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale” în condițiile actuale.

Primul caz a fost pe 8 august

Conform raportului, primul caz de Serratia marcescens a fost declarat la 8 august 2025, urmat de alte șapte cazuri între 13 și 24 septembrie. Totuși, nu au fost luate măsuri eficiente pentru a opri răspândirea bacteriei. Conducerea Serviciului de Prevenire a Infecțiilor nu a dispus izolarea pacienților și nici desemnarea de personal dedicat pentru fiecare caz.

„Măsurile de limitare a infecțiilor nu au fost dispuse corespunzător”, se precizează în document

Numiri ilegale și lipsă de control

Raportul a identificat și nereguli la nivel de personal: numirea medicului șef interimar ATI s-a făcut cu încălcarea Legii nr. 95/2006, iar medicul epidemiolog-șef a fost promovat fără examen, contrar normelor în vigoare. Totodată, spitalul nu deține toate autorizațiile pentru produsele biocide, ceea ce pune sub semnul întrebării eficiența dezinfectanților folosiți

