Nervi mulți și fotbal puțin într-un meci cu 14 „galbene”! Iașul a obținut un punct pe terenul unei favorite la promovare

Voluntari: Al. Maxim – Gîț, Pițian, R. Crișan, Al. Șuteu – Pandele – Merloi (74 Schieb), Haită (61 Onișa), D. Toma (46 Doru Andrei), Guțea (74 A. Călin) – Nemec (61 Babic).

Antrenor: Florin Pîrvu.

Iași: J. Fernandez – Opriș, Inglada, Elo, Ștefanovici – Ghindovean (84 D. Ciobanu), R. Farcaș – Ferhaoui (67 Ruben Silva), Hrib (46 Gligor), Bruninho (46 Ofori) – Tiehi (90 Istratie).

Antrenor: Anthony „Tony” Da Silva.

Cartonașe galbene: Gîț (34), Pițian (45), Șuteu (48), Guțea (60), Merloi (66), Onișa (90+1) – Bruninho (36), Gligor (56), Ghindovean (72), Opriș (73), Istratie (90+1), Hrib (90+2 – pe banca de rezerve).

Arbitri: Dorin Burloiu; Bogdan Mociorniță, George Turcu.

Politehnica Iași a reușit să obțină un punct sâmbătă, la prânz, pe terenul unei contracandidate la promovare, FC Voluntari. Remiza albă a fost consecința unui joc foarte modest din punct de vedere spectacular, greu de privit, în care nervozitatea a fost capul de afiș.

O primă repriză palidă, cu puține faze de poartă

Voluntari a început meciul mai bine, iar la trei minute după cererea refuzată de penalty la căderea lui Guțea, care a fost lovit ușor de Ghindovean în careu în minutul 9, Merloi a șutat puternic, de la 22 de metri, peste poartă. FC a mai avut o ocazie importantă de gol în minutul 23, când Crișan, singur la șase metri după un corner și o deviere a lui Pițian, nu a avut reacție, mingea, care l-a lovit, practic, pe fundașul gazdelor, ajungând în brațele portarului.

Au fost singurele momente importante ale unui act în care Iașul a fost extrem de palid în atac. Poli a avut un singur șut pe poartă, modest (Ferhaoui – min. 30, din poziție bună, lateral dreapta) și o fază de poartă, nu ocazie, în minutul 44, la reluarea cu capul a lui Tiehi, de la 5 metri.

Dominată și la statistică în prima repriză (2-0 la ocazii, 3-0 la cornere, 7-6 la șuturi, 2-1 la încercări pe poartă), Poli s-a trezit după pauză.

Doar șase minute de fotbal în repriza a doua, scandal la final!

Introdus în locul lui Hrib, Gligor a ieșit imediat la rampă cu două șuturi periculoase, expediate în minutele 49 (portarul a respins în corner o încercare sănătoasă, de la 25 de metri) și 51 (puțin pe lângă poartă, de la 16 metri, Maxim fiind bătut).

Apoi, fotbalul a dispărut total, până la final mai apărând un singur șut, peste poartă, trimis de Gîț, în minutul 88!!!

Totuși, FC se putea impune, în minutul patru al prelungirilor Pițian marcând. Anularea golului, după o fază discutabilă (în momentul ridicării fanionului, Crișan, care a pasat decisiv, nu a fost în ofsaid, ci doar cu câteva momente înainte, într-o fază în care se poate discuta despre cât de implicat în joc a fost fotbalistul ilfovenilor) a dat frâu liber nervilor gazdelor. După meci, Pîrvu a protestat vehement și a egalat la 7 raportul cartonașelor galbene, după ce și Tony fusese avertizat în prelungirile meciului.

Trăgând linie, fotbal foarte puțin, luptă și nervi mulți, punct pentru Poli pe terenul unei favorite la promovare.

Publicitate și alte recomandări video