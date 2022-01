Netflix va lansa anul acesta 25 de programe sud-coreene

Noua listă include: „All of Us Are Dead”, în care zombi invadează un liceu, care va fi lansat pe 28 ianuarie, „Money Heist: Korea - Joint Economic Area”, o adaptare a popularului serial spaniol „Casa de Papel”, şi „Seoul Vide”, un film de acţiune în care aventurile unei echipe de operaţiuni speciale au loc pe fundalul Jocurilor Olimpice de la Seul din 1988.

Netflix nu a dezvăluit cât va investi în noile programe. Alte programe incluse: filmul romantic „Love and Leashes” (11 februarie); drama „Thirty Nine” (serial programat de două ori pe săptămână din 16 februarie); şi comedia „Celeb Five: Behind the Curtain” de la producătorul Company SangSang („Busted”, „Twogether” şi „New World”).

Compania a confirmat „Squid Game” drept cel mai popular serial al platformei. A fost cel mai vizionat program Netflix în 94 de ţări, cu 95% din audienţe provenind din afara Coreei.

Premiera „Hellbound” a contabilizat 43,48 milioane de ore de vizionare. „Hellbound” a fost printre primele cele mai urmărite 10 seriale Netflix în 93 de ţări şi a fost pe primul loc în 34 de ţări. SF-ul misterios „The Silent Sea” a ajuns, de asemenea, pe primul loc în topul săptămânal atunci când a fost lansat.