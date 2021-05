Netflix va lansa filme în fiecare săptămână din această vară

Dacă în luna mai dunt lansate „Oxygen”, „The Woman in The Window”, „Army of Dead”, „Baggio: The Divine Ponytail”, „Ghost Lab” şi „Blue Miracle”, pentru această vară sunt pregătite lansările trilogiei „Fear Street”, „Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed”, „The Loud Mouse Movie” şi „Vivo”.

Serviciul de streaming propune filme care îi au în centru pe Addison Rae, Alicia Vikander, Amanda Seyfried, Amy Adams, Ana de la Reguera, Channing Tatum, Christina Milian, Dave Bautista, Dhanush, Felicity Jones, Gessica Kayane, Gina Rodriguez, Guillermo Del Toro, Iliza Shlesinger, Isabela Merced, Jason Mantzoukas, Jason Momoa şi Jean Claude Van Damme.

Lista continuă cu Jeffrey Wright, Jennifer Hudson, Joel Courtney, Joey King, John David Washington, Kelvin Harrison Jr., Kevin Hart, Liam Neeson, Lord & Miller, Matthias Schweighofer, Melanie Laurent, Omari Hardwick, Rachael Leigh Cook, Sadie Sink, Shailene Woodley, Tanner Buchanan şi Zack Snyder.

