Ultimul crâmpei de culoare pe care Silviu l-a zărit a fost în clasa a III-a. Anul era 2004 iar băiatul, care s-a născut cu glaucom congenital, și-a dat seama la școală că nu mai vede deloc. „Fără să îmi dau seama, intram în pereți”, își aduce aminte Silviu Roșu, acum un tânăr în vârstă de 26 de ani.

Silviu s-a născut în Ruginoasa, la 62 de kilometri de Iași, într-o familie cu trei copii. Primele litere în limbajul Braille le-a învățat la liceul pentru nevăzători din Târgu Frumos.

Când a împlinit 19 ani, Silviu și-a șocat părinții cu planurile sale de viitor. „Mamă, vreau să fac facultatea la Cluj!”, i-a spus el, plin de entuziasm, în 2013. Iar Clujul avea să fie noua casă a lui Silviu. Acolo și-a obținut licența, masterul, dar și primii săi bani ca angajat al unei bănci.

În Cluj-Napoca, Silviu a învățat ce înseamnă să te descurci de unul singur. A locuit la cămin, cu o chirie suportată pe jumătate de statul român. Acasă venea mai rar, de cele mai multe ori cu trenul – un mijloc de transport deloc prietenos pentru un nevăzător, în România.

În septembrie 2020, Silviu s-a mutat la Iași după o perioadă petrecută și în București. În toamna anului trecut a obținut un post la liceul din Târgu Frumos, unde predă elevilor Limba și literatura română. De două săptămâni, de când s-a reluat școala în fizic, face naveta până la Târgu Frumos cu microbuzul. Aproape o oră la dus, alta la întoarcere. Alături de el, călătorește Basil, un labrador negru în vârstă de 6 ani, dresat să fie ghid pentru nevăzători.

M-am întâlnit cu Silviu în fața blocului din zona Gării din Iași unde locuiește cu chirie. Am plecat toți trei prin oraș pentru a afla cum simte un nevăzător o astfel de călătorie.

Înainte de a străbate trotuarele înalte și movilele de zăpadă din Iași, ne-am așezat la o cafea. „Nu aveți voie cu câinele” a fost prima propoziție pe care Silviu a auzit-o de la una dintre angajatele de la McDonalds. Femeia nu a insistat și, după ce s-a consultat cu managerul, a permis accesul în local lui Silviu și Basil. „Încă suntem la acel nivel la care oamenii nu pot vedea normală prezența unui câine ghid într-un mijloc de transport sau într-un local”, mi-a spus Silviu, în timp ce câinele său atragea priviri de la clienții din restaurant.

„Săptămâna trecută, la o firmă din autogară, s-a întâmplat să nu mă ia pentru că aveam câine. Cei din instituții publice de multe ori mă privesc cu reticență, am avut probleme și la primărie, și la dispensar. Când locuiam în București mi s-a întâmplat la un restaurant de la Otopeni să nu mă lase să intru să mănânc pentru că eram cu câinele.”

Silviu recunoaște că nu întotdeauna are parte de astfel de reacții și crede că modul în care societatea se raportează la nevăzători se poate schimba doar prin implicarea acestora. „Cum să schimbi lucrurile, cum să faci ceva pentru o categorie de persoane, dacă acele persoane nu ies pe stradă? S-au schimbat niște lucruri în anumite locații prin care am mers și am insistat. Adică am fost material de lucru, ca să zic așa”, spune tânărul.

