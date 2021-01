Nevoie urgentă de întăriri la Politehnica

Politehnica Iaşi a ajuns, din cauza golaverajului, pe ultimul loc al clasamentului Ligii I după eşecul suferit luni, 0-1 în Copou, în faţa FC Botoşani. Înfrângerea, justă după aspectul jocului, a fost decisă ca urmare a ruperii echilibrului în actul secund. Asta după ce în prima repriză oaspeţii au câştigat la “posesie” (58%) şi “şuturi pe poartă” (2-1), iar gazdele la încercări în afara porţii (2-0) şi la claritate a ocaziilor (toate cele trei încercări ale Politehnicii au fost periculoase), în timp ce raportul cornerelor a fost egal, 1-1. Ce s-a întâmplat după un prim act echilibrat e greu de spus cu certitudine. Dezechilibrul din repriza a doua, câştigată de echipa din nordul Moldovei la toate capitolele (2-0 la şuturi pe poartă, 3-1 la încercări în afara porţii, 4-0 la cornere), poate avea însă unele explicaţii logice.

În primul rând, la Poli s-a simţit din plin aspectul semnalat în repetate rânduri în tur, că diferenţa dintre titulari şi rezerve este imensă. Iar dacă în prima repriză, din elan, diferenţele au fost atenuate, după odihnă realitatea a fost crudă. Cel mai afectat a fost compartimentul ofensiv. Popadiuc, folosit în locul lui Platini, şi-a demonstrat încă o dată limitele, Zajmovic nu l-a putut face uitat pe Andrei Cristea, iar Andreias Calcan, care a fost răcit, a fost palida sa umbră. Iar când de pe bancă a putut veni doar aerianul Mensah, se poate înţelege de ce Hankic a îngheţat… Absenţele de la Poli au afectat şi defensiva, care, faţă de alte meciuri, a fost destul de bine organizată, faptul că, în ciuda dominării şi a lipsei de protecţie de la mijloc, nicio ocazie a oaspeţilor nu a fost uriaşă spunând multe. Apărarea sigură a gazdelor, care a căpătat un plus evident de încredere prin instalarea lui Brănescu între buturi, a clacat în penultimul minut, atunci când s-a văzut clar că absenţa lui Baxevanos nu a putut fi suplinită de Răzvan Popa, care nu are ritm după lunga perioadă de pauză.. Dacă în ceea ce priveşte atacul şi apărarea există alibiuri legate de absenţe, în linia mediană, alcătuită din tot ce are antrenorul Daniel Pancu mai bun, nu există nicio scuză! Trioul de mijloc nici nu a construit, nici nu a ajutat apărarea, nici nu a ţinut de minge, posesia Politehnicii în actul doi fiind de doar 34%! De fapt, a fost o confirmare a lipsei de valoare, văzută şi în tur, integrările rapide ale noilor veniţi, Dylan Flores, Rafael Acosta şi Pablo Gaitan, fiind absolut necesare pentru ca Politehnica să aibă “motor” de Liga I. Iar dacă în atac Uros Djuranovic va aduce un plus şi va mai fi adus un jucător de bandă, dacă Răzvan Popa va creşte fizic, e posibil ca peste circa o lună Politehnica să arate ca echipa dorită de suporteri.

Până atunci, Pancu - care trebuie să analizeze şi dacă lipsa de prospeţime din actul secund a fost cauzată de factori fizici sau mentali şi să-şi pună un semn de întrebare dacă nu era mai bine să întărească defensiva pe final, pentru a securiza remiza, în condiţiile în care era evident că Poli nu avea forţă nici să contraatace - trebuie să facă echipa să obţină cât se poate de multe puncte cu ce are la dispoziţie, pentru ca Iaşi să nu se rupă de pluton. Lupta, aspră, e lungă şi de uzură în Liga I!

PS: FC Viitorul – FCSB 2-2 (1-0).Matei (17-penalty), Ely (73) / Tănase (56 – penalty), Dussaut (71 – autogol)

Poli-catalog

Brănescu (5,5) – debut promiţător. deşi nu a mai apărat din primăvară, a avut mai multe intervenţii sigure; putea evita şi golul dacă nu aluneca.

Onea (5) – muncitor.

Frăsinescu (5) – a încercat să strângă apărarea.

R. Popa (4) – s-a simţit că nu a mai jucat de foarte mult timp.

Buşu (5) – s-a zbătut mult, a avut şi reuşite şi nereuşite.

Moisă a jucat primele şase minute.

De Iriondo (4) – nimic la construcţie, puţine momente bune pe plan defensiv.

Passaglia (5) – deşi a fost cel mai bun mijlocaş, nu are alură lider al liniei mediane.

Popadiuc (4) – a irosit două ocazii bune, a pierdut aiurea multe mingi.

Zajmovic (4) – izolat, a alergat mult în gol.

Calcan (4) – s-a simţit că nu a fost în plenitudinea forţelor.

Vanzo (4) – continuă să nu fie eficient.

Fr. Cristea (4,5) – mai “viu” decât Vanzo.

Mensah a intrat în minutul 80.

Clasament

1.FCSB 17 12 2 3 42-17 38 (^14)

2. CFR 17 11 4 2 22-7 37 (^10)

3..Craiova 17 10 4 3 20-10 34 (^10)

4. Sepsi 17 7 7 3 24-14 28 (^4)

5. Clinceni 17 6 8 3 17-13 26 (-1)

6.Chindia 17 6 6 5 14-13 24 (0)

7. Viitorul 17 5 7 5 23-22 22 (-5)

8. Botoşani 17 5 6 6 22-23 21 (-3)

9. UTA 17 4 7 6 14-25 21(-3)

10.Mediaş 17 6 2 9 22-27 20 (-4)

11.Dinamo 16 5 4 8 20-19 19 (-8)

12 .Astra 17 4 5 8 22-25 17 (-10)

13.FCH 17 3 7 7 17-25 16 (-11)

14.Voluntari 17 4 3 10 20-28 15 (-12)

15.FC Argeş 17 3 6 8 16-25 15-12)

16..Poli Iaşi 17 4 3 10 15-37 15 (-12)

Golgeteri: Man (FSCB) – 13; Tănase (FCSB) – 12;, Keita (FC Botoşani) - 9