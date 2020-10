New York Times a publicat extrase din declarațiile fiscale ale lui Trump: Un miliardar de carton cu o celebră freză de 70.000 de dolari

În documentele obținute de The New York Times, declarații fiscale pe o perioadă de 20 de ani, se arată că Donald Trump a plătit în primii doi ani ai președinției sale taxe în valoare de 750 de dolari pe an. În 10 din ceilalți 15 ani precedenți, Trump nu a plătit niciun fel de taxe, în mare parte pentru că acesta a raportat pierderi mult mai mari decât profiturile.

În contextul în care președintele își direcționează eforturile spre noua sa campanie prezidențială prin care speră să fie re-ales pentru un nou mandat, iar toate sondajele arată că este în pericol de a pierde, finanțele sale, deja slăbite de multă vreme, se află sub o presiune masivă. Datoriile de sute de milioane de dolari vor trebui plătite curând, iar Trump a garantat personal plata lor.

Declarațiile fiscale ale președintelui american arată, astfel, o imagine foarte diferită față de cea pe care a încercat să o cultive și să o „vândă” publicului american. Rapoartele sale financiare arată un om de afaceri care câștigă sute de milioane de dolari, însă cu pierderi cronice, pe care apoi le folosește pentru a evita plata impozitelor. Acum, Trump depinde din ce în ce mai mult de profiturile din afacerile care îl plasează într-un evident conflict de interese cu funcția prezidențială.

Pierderi nu au fost declarate, însă, doar pentru proprietăți. Alți 70.000 de dolari au fost declarați în cheltuieli ca justificare pentru scutiri de impozite pentru tunsorile și aranjarea părului lui Trump pe perioada show-ului „The Apprentice”. Împreună, nouă firme deținute de Trump au declarat drept costuri de afaceri 95.464 de dolari, bani plătiți hair&make-up artistului preferat al Ivankăi Trump.

Mai mult, pe digi24.ro