Neymar nu vrea să joace pe teren sintetic: Este o porcărie

Neymar s-a accidentat la începutul meciului disputat, duminică, de Santos pe terenul echipei Atlético Mineiro. Deşi acest lucru nu l-a împiedicat să continue partida, el şi-a exprimat nemulţumirea faţă de suprafaţa sintetică pe reţelele de socializare, scrie news.ro.

Neymar (33 ani) a început meciul dintre Atlético Mineiro şi Santos (1-1) răsucindu-şi glezna stângă încă de la fluierul de start, duminică. Jucătorul s-a rostogolit de durere pe teren după ce piciorul i-a rămas lipit de gazon la prima dribling. Arbitrul a oprit meciul, iar personalul medical a intervenit rapid pentru a-l îngriji pe starul brazilian, care a suferit mai multe accidentări la ambele picioare de-a lungul carierei sale. De data aceasta, accidentarea nu a fost gravă, iar fostul jucător al PSG a putut să reia meciul.

Dar după meci, el şi-a exprimat nemulţumirea faţă de suprafaţa sintetică a terenului pe reţelele de socializare. „Este dovedit: sinteticul este o porcărie”, a scris el pe Instagram.

Nu este prima dată când fostul jucător de la FC Barcelona critică această suprafaţă. Participarea sa la meciul de duminică a fost chiar incertă din cauza acestui criteriu. La fel ca alte vedete din campionatul brazilian, precum Memphis Depay, Lucas Moura, Thiago Silva sau Philippe Coutinho, el a denunţat public acest proces care, în opinia sa, modifică ritmul meciurilor şi chiar schimbă natura fotbalului.

Duminică, el a jucat pe această suprafaţă pentru prima dată de la întoarcerea sa în Brazilia, marcată de leziuni la muşchii ischiogambieri în aprilie. El nu a jucat încă la Allianz Parque din Palmeiras, nici la Nilton Santos din Botafogo, ambele cu gazon sintetic. Recent, el a calificat terenul de joc din Palmeiras drept „stadion urban”. „Este practic imposibil pentru mine să joc la Allianz (Parque)”, s-a plâns el. „Să joc în sală este unul dintre lucrurile care mă deranjează ca jucător, în ciuda accidentărilor mele. Aşadar, să pot juca la Morumbis (un alt teren din Sao Paulo), pe un teren foarte bun, este întotdeauna mai bine.”

Criticile lui Neymar vin într-un moment în care Santos analizează şi posibilitatea instalării unui gazon sintetic în cadrul renovării stadionului Vila Belmiro.

Însă lucrările, estimate să dureze patru ani, ar trebui să se încheie după plecarea lui Neymar, care are contract până în decembrie 2025.

În ciuda entorsei suferite duminică, căpitanul a reuşit totuşi să joace 81 de minute înainte de a fi înlocuit de fiul lui Robinho, fără a avea un impact prea mare asupra meciului, ratând în special o ocazie importantă de a marca.

„A avut ocazii în prima repriză, iar asta e important”, a subliniat antrenorul său, Juan Pablo Vojvoda. „Vom avea un Neymar şi mai bun. Vreau un Neymar mai bun, pentru că îmi place să lucrez cu jucători mari. E un jucător mare şi îmi place asta. E modest şi avem nevoie de el. I-am văzut calităţile în fiecare moment.”

