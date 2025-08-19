Neymar, vizat de furia fanilor Santos: suporterii au intrat pe terenul de pregătire – VIDEO

Zeci de fani de la Santos au pătruns marţi în centrul de antrenament al echipei pentru a-i ameninţa pe jucători, inclusiv pe Neymar, după ce favoriţii lor au fost învinşi, scor 6-0, de Vasco da Gama, duminică, în etapa a 20-a a campionatului Braziliei, potrivit News.ro.

Ei au aruncat fumigene şi petarde înainte ca jucătorii, înconjuraţi de securitate, să accepte o întâlnire în parcare.

„Ne-aţi făcut de ruşine. Ce se întâmplă acum nu este nimic. Meritaţi să fiţi plesniţi”, a ameninţat unul dintre liderii Torcida Organizada, adresându-se lui Neymar şi coechipierilor săi.

Numărul 10 de la Santos şi-a apărat echipa, explicând că încearcă „să schimbe lucrurile”. După înfrângerea de duminică, la finalul căreia Neymar a plâns, antrenorul Cleber Xavier a fost demis. Asistentul său, Matheus Bachi, fiul lui Tite, va fi antrenor interimar duminică, împotriva echipei Bahia.

Cu 21 de puncte din 20 de meciuri, Santos ocupă în prezent locul 15 (din 20), la doar 2 puncte distanţă de Vitoria, prima echipă aflată pe loc de retrogradare.

Torcedores organizados do Santos invadiram o CT Rei Pelé e cobraram o elenco do Santos, com Neymar à frente, após a goleada de 6 a 0 sofrida contra o Vasco. #FutebolBrasileiro pic.twitter.com/UHlhxv4oFN — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) August 19, 2025

