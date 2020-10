Nici COVID 19 nu opreşte Politehnica

După cum v-am informat, vineri seară Politehnica Iaşi a primit o nouă lovitură. După ce a început sezonul măcinată de probleme financiare şi de efectiv, după ce se zbate în continuare la limita supravieţuirii, din cauza datoriilor uriaşe şi a lipsei finanţării, după ce are şase jucători de bază, Cosmin Frăsinescu, Ovidiu Mihalache, Nicandro Breeveld, Floriano Vanzo, Dzenan Zajmovic şi Andreias Calcan, accidentaţi, echipa ieşeană a primit vestea că doi juniori care s-au antrenat alături de echipa de seniori, un angajat al clubului şi un copil de mingi au ieşit pozitiv la testele pentru SARS-CoV-2. Poli a anulat imediat meciul amical pe care trebuia să-l dispute sâmbătă, la Botoşani, cu echipa locală FC şi a informat autorităţile sanitare de problemele apărute. “După ce am primit rezultatele testării, medicul echipei, Andreea Perju, a luat legătura cu Direcţia de Sănătate Publică Iaşi. În urma consultărilor, s-a luat decizia izolării imediate a persoanelor care au fost testate pozitiv. Totodată, am primit acceptul ca restul echipei să-şi continue activitatea. Băieţii s-au antrenat sâmbătă dimineaţă normal. Firesc, am trecut la noi dezinfecţii ale tuturor spaţiilor de la stadion, vestiare, birouri, spaţii comune, monitorizarea jucătorilor şi angajaţilor este făcută cu mare atenţie. Dacă nu intervine nimic neprevăzut, echipa se va antrena normal şi în această săptămână, după ce duminică a fost zi liberă. În funcţie de ce vor decide autorităţile sanitare, vom efectua apoi şi o nouă rundă de testare a echipei şi angajaţilor clubului” a declarat preşedintele executiv al Politehnicii, Ciprian Paraschiv.

Fotbaliştii ieşeni au programat primul antrenament al săptămânii în această dimineaţă, pe parcursul săptămânii antrenorul Politehnicii, Daniel Pancu, programând câte o şedinţă de pregătire în fiecare zi. Poli ar trebui să joace sâmbătă, de la ora 16:30, pe stadionul “Emil Alexandrescu”, în compania formaţiei Sepsi Sfântu Gheorghe, în etapa a VII-a a Ligii I de fotbal.