Nici folosirea în instanță a câinelui bolnav sau a mamei nu i-a fost de ajutor. Punct final în procesul traficantului de droguri de la Glodenii Gândului

Condamnat pentru trafic de droguri, un ieșean s-a dat peste cap pentru a demonstra în apel că avea de gând să fumeze cantitatea de 1,5 kg de cannabis găsită la el în mașină. De fapt, spune el, nici măcar nu știa de droguri, ele fiindu-i „plantate” de vreun răuvoitor. Amprentele sale ajunseseră pe unul dintre pachetele cu „iarbă” din cauza polițiștilor. Explicațiile contradictorii nu i-au convins pe judecători, care au menținut pedeapsa inițială.

Mircea Cioabă a fost reținut după ce polițiștii, care îl bănuiau de tăinuirea unor electronice furate, i-au găsit în mașină trei pachete conținând în total 1.431 grame de muguri de cannabis. Ancheta nu a putut demonstra că Cioabă vânduse droguri cuiva, dar probele indirecte i-au convins pe judecători. În casă au fost găsite două cântare, unul dintre ele fiind de înaltă precizie, ambele prezentând urme de cocaină, amfetamină și THC, substanța activă din cannabis. Deși Cioabă a negat că drogurile i-ar fi aparținut, pe unul dintre pachete fuseseră găsite amprentele lui. Un martor audiat de anchetatori a afirmat că îl știa de câțiva ani cu preocupări în domeniu. Apărarea a încercat să obțină măcar schimbarea încadrării juridice a faptei, în deținere de droguri în vederea consumului propriu, dar nici această tactică nu a funcționat. Cantitatea de cannabis era enormă, depășind cu mult necesitățile unui consumator obișnuit. În plus, chiar martorii prezentați de Cioabă în instanță afirmaseră că nu-l știu de consumator. De atfel, ieșeanul mai era judecat într-un dosar, pentru deținere de droguri. Verdictul magistraților Tribunalului a fost dur: 6 ani de închisoare.

Cântarul era folosit la hrănirea câinelui?

Cioabă și-a jucat ultima șansă în fața Curții de Apel, el cerând achitarea sau măcar schimbarea încadrării juridice a faptelor. Dacă judecătorii nu erau dispuși să accepte niciuna dintre variante, măcar să-i reducă din pedeapsă.

El a explicat că se ocupa cu vânzarea de dispozitive agricole, nu cu traficul de droguri. La percheziție, polițiștii scoseseră din mașina parcată neîncuiată în fața casei și pe care nu o mai folosise de cel puțin un an, trei pachete. Îl desfăcuseră pe unul dintre ele, văzuseră că sunt droguri și îl împachetaseră la loc, utilizând o folie „stretch” pe care el o folosea pentru ambalarea mărfii vândute. Era singura explicație pentru faptul că pe acea folie fuseseră găsite amprentele lui. Pe celelalte două pachete nu existau astfel de urme. Nu știa cum ajunseseră drogurile la el în portbagaj, dar oricine ar fi putut să le pună acolo. Anchetatorii refuzaseră prelevarea de amprente digitale și urme de ADN pentru a demonstra că doar Cioabă se folosise de autoturism.

Dacă judecătorii refuzau să-l achite pentru lipsa de probe directe, ei ar fi putut să accepte schimbarea încadrării juridice. Cantitatea mare de droguri nu era neapărat un indiciu al traficului. Și un consumator obișnuit ar fi putut cumpăra o cantitate mare deodată, pentru a-și face o rezervă pe termen lung și a evita contactul frecvent cu furnizorii. Cântarul de înaltă precizie îl primise la achiziționarea unui câine din rasa Alabai, care avea necoie de un tratament special cu diverse suplimente alimentare ori medicamente care trebuiau cântărite la miligram. Celălalt cântar aparținea mamei sale și era folosit în bucătărie. În fond, și un simplu consumator de cannabis putea să se folosească de un cântar pentru a-și doza cantitățile fumate.

Ultimul argument: 1,5 kg de cannabis ar fi fost pentru consum propriu

Afirmațiile făcute de Cioabă în apel au fost analizate una câte una de magistrații Curții de Apel. Ei au remarcat că inițial, inculpatul a spus că cele două cântare nu îi aparțineau. Subit, își aducea aminte că știa de ele și erau folosite în mod curent. Martorii audiați de Tribunal spuseseră că în afară de Cioabă și copiii săi, nu văzuseră pe nimeni umblând la mașină. Reaudiată însă de Curtea de Apel, o martoră a spus că văzuse, pe când mergea după pâine, un bărbat învârtindu-se în jurul mașinii, cu o pungă în mână. După ce martora se întorsese de la magazin, îl văzuse pe bărbat urcând într-o mașină albă. Nu mai avea sacoșa. Declarațiile mamei lui Cioabă au fost și mai precise: martora îi povestise că-l văzuse pe acel bărbat punând sacoșa în portbagaj. Declarațiile au fost respinse de judecători ca nesincere. O astfel de informație ar fi putut fi deosebit de importantă la judecata de fond. Martorele ar fi trebuit să-și aducă aminte atunci toate detaliile. Era inexplicabil cum memoria li se înviorase abia în apel.

Procesul-verbal de percheziție nu menționa că polițiștii ar fi desfăcut vreun pachet cu droguri, pentru a lua apoi un ambalaj oarecare și a-l reîmpacheta. Ei nu aveau de ce să se folosească de folia de plastic din garajul lui Cioabă. De altfel, dacă s-ar fi întâmplat așa, avocatul lui Cioabă ar fi trebuit să conteste proba reprezentată de amprentele digitale încă din prima fază a procesului.

Magistrații Curții de Apel nu au găsit niciun motiv pentru a pune la îndoială faptul că drogurile găsite în mașina lui Cioabă aparțineau acestuia. El nu a reușit să-i convingă nici că drogurile erau destinate consumului propriu. Conform propriilor declarații, fumase cannabis în perioada 2018-2021, iar la momentul percheziții nu mai era consumator. În acest caz, la ce îi trebuiau 1,5 kg de cannabis, la doi ani de la ultimul „cui” fumat? Judecătorii au menținut decizia Tribunalului, aceasta devenind definitivă.

