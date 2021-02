NICIO SANSA! Simona Halep - Lizette Cabrera 6-2, 6-1. Halep SE CALIFICA fara emotii in turul secund!

Simona Halep a intrecut-o confortabil pe Lizette Cabrera in primul tur al Openului Australiei, la capatul unui joc controlat cap-coada de campioana en-titre de la Wimbledon. Halep a castigat 70% din punctele jucate cu prima serva, procentaj laudabil, in conditiile in care acesta a scazut brusc in jumatatea finala a setului secund (92% in primul set).

Romanca a dictat ritmul meciurilor, conducand din proprie initiativa majoritatea punctelor, combinand ofensiva cu o defensiva exacta, in nota obisnuita. Jocul de picioare a fost la nivel inalt, Simona incepand turneul intr-o stare foarte alerta, unicul lucru reprosabil Simonei in acest meci - de o relevanta moderata, avand in vedere ca este primul - fiind numarul de 18 erori nefortate, usor necaracteristic.

Simona Halep (2 WTA) se va duela in turul secund cu Ajla Tomljanovic (27 de ani, 69 WTA).

Statisticile finale ale meciului: asi 1-0, duble greseli 0-0, procentaj primul serviciu in teren 69-74, procentaj puncte castigate pe primul serviciu 70-32, lovituri direct castigatoare 14-7, greseli nefortate 18-28, total puncte castigate 63-35.