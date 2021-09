Nicio surpriză în Maramureş

De ani buni, „Ziarul de Iaşi”, şi nu numai, lansează semnale de alarmă legate de modul în care se lucrează la Centrul de Copii şi Juniori al Politehnicii, care înghite anual peste 100 000 de euro doar pentru salariile persoanelor din corpul tehnic(!) Iar bugetul pseudo-Academiei din Copou poate trece şi de 200 000 de euro dacă luăm în calcul şi celelalte cheltuieli: salariile altor persoane auxiliare, deplasări, cantonamente, echipamente, mingi etc. Pe facebook au fost zeci de postări legate de metodele neortodoxe la care au apelat unii dintre antrenorii juniorilor, la echipa mare nu s-a livrat niciun jucător de calitate, cei împrumutaţi au dezamăgit şi la echipe din Liga a III-a, iar rezultatele sportive au fost modeste: eşecuri în faţa unor formaţii de Liga a IV-a, “retrogradări” din Liga Elitelor, clasări modeste etc. În acest sezon, de pildă, toate echipele juvenile ieşene sunt în a doua jumătate a clasamentelor Ligii Elitelor, unde s-a ajuns cu mare şansă. La juniori sub 19 ani, Poli e pe locul VII într-una din cele două serii de 12 echipe, iar la juniori sub 17 ani e pe poziţia a IX-a într-un campionat care are tot două serii de 12 formaţii. Critică e situaţia la juniori sub 16 ani, unde Iaşi e pe locul VII din zece, într-una dintre cele patru serii ale Ligii (celelalte au 12 formaţii), chiar dacă are două meciuri mai mult jucate decât “lanterna” ierarhiei.

Cum semnalele de alarmă sunt trase în van, schimbările la vârful Centrului neaducând nicio reformă, nicio speranţă de îmbunătăţire a lucrurilor, ci doar o perpetuare a cheltueililor nejustificat de mari, pentru completarea lotului echipei mari s-a mers pe moda importurilor. Ruşinos, în condiţiile în care are un obiectiv subţire, menţinerea în Liga a II-a, Poli a ajuns astfel să aducă jucători tineri de la Sighet, cluburi necunoscute din Bucureşti sau care nu au mai încăput la Farul. Pentru care s-a plătit şi bani. Nici aceştia însă nu rup gura târgului, astfel că ceea ce s-a văzut marţi, la Baia Mare, în meciul de Cupa României, cu Minaur, îngrozeşte.

Crema tinerilor Politehnicii a fost depăşită fără drept de apel de o echipă de Liga a III-a, care, pe lângă jucători experimentaţi, a contat pe patru copii născuţi în 2002, dintre caretrei în primul “11”, precum şi unul născut în 2003. Din păcate, nici măcar o floare nu a putut fi văzută la Poli. Poate cea mai mare dezamăgire a venit din zona centrală a terenului, unde s-a frânt totul. Iaşi nu numai că nu a fost în stare să construiască ceva mai serios, dar nici nu a fost în stare să închidă culoarele din faţa unei defensive crude, ezitante (Onea şi Cană nu au arătat că au trecut pe la Liga I, iar Ungurenaşu şi, mai ales, Defta, au fost depăşiţi lejer), faza de la primul gol fiind sugestivă. Lucrurile sunt cu atât mai dureroase cu cât la mijloc au evoluat mai mulţi jucători cu pretenţii de a se impune. Fr. Cristea nu a fost liderul capabil de a tracta echipa, Asăvoaei aproape că nu a atins mingea, iar Târşa e departe de un ritm corespunzător. Cu motorul gripat, Poli a fost dominată aproape în permanenţă, iar în atac a contat doar pe acţiunile individuale, rare, ale şterşilor Aftanache şi Torres, vârful Zaharia, lipsit de vigoare şi el, având meritul de a fi punctat la singura ocazie avută

Nici cei care au intrat nu au adus vreun plus, astfel că s-a confrmat că peisajul “speranţelor” este sumbru la Politehnica. Un club care continuă să stea în ape tulburi, cu mulţi şacali la cotitură şi cu o conducere care tergiversează inexplicabil să meargă pe singura carte care i-ar genera o brumă de capital de încredere, reforma totală, pe toate palierele

Hagi, învins de Grozavu

Alte rezultate din şaisprezecimile Cupei României: CS Mioveni – Rapid 0-0 (4-5 după lovituri de departajare). Au transformat: Albu, R.Costin, Ilie, Dandea, Bălan (R) / Cristea, Dumitriu, Cierpka, Iacob (M). A ratat Rusu (M); FC Argeş - FC Botoşani 0-0 (4-2, după lovituri de departajare).Au marcat: Şerban, Palic, Işfan, Dumitraşcu / Florescu, Ţigănaşu; Au ratat de la oaspeţi: Braun şi Edjouma; FC Buzău – Academica 2-1 (0-1, 1-1).Lopez ('20),ChicăRoşă ('116) / Ciandarov ('28); CSM Slatina –Dunărea Călăraşi 1-2 (1-0).Popovici ('44) / Stoica ('61), Nica ('73); Csikszereda – Chindia Tîrgovişte 0-1 (0-1). Cherchez ('45); Unirea Slobozia – Poli Timişoara 0-1 (0-0). Ursu ('68); Concordia Chiajna – Gaz Metan Mediaş 0-1 (0-0, 0-0). Yuri ('112); CA Oradea – FC Hermannstadt 0-1 (0-0). Sîntean ('85); Farul Constanţa – OSK Sepsi 0-1 (0-0). Mitrea ('50 – penalty); CS Hunedoara – FCSB 3-5 (0-2, 3-3). Vlad ('58), Hergheligiu ('70), Simon ('83) / Stoica ('19, '50), Oaidă ('30), Musi ('95), Gheorghe ('98).