Nicușor a dat apă animalelor, apoi a plecat. „Mă gândeam: doar câinele mă iubește”

Nicușor vine dintr-o familie cu 4 copii, el fiind singurul băiat și cel mai mare dintre ei. Sătul de bătaia pe care o lua aproape zilnic de la părinți și de faptul că îl exploatau prin muncă, băiatul a decis să fugă de acasă într-o dimineață.

Abia pe la ora șase după-amiaza mama sa a anunțat Poliția și primarul de dispariția fiului său. În jur de 200 de localnici și 50 de jandarmi au plecat în căutarea lui Nicușor în acea seară.

Dirigintele băiatului a declarat că acesta i s-a destăinuit într-o zi unei colege de clasă, căreia i-a povestit că are probleme acasă şi că ar vrea să plece pentru că părinții săi îl bat.

Copilul plecase la vecina, singura care-i arătase afecţiune. Care îl asculta. Femeia l-a primit în casă şi l-a spălat. I-a dat să mănânce şi l-a ascultat. Iar copilul şi-a spus printre lacrimi coşmarul serii de dinainte, când a dormit în paie.

-Mi-am luat bătaie cu pumnii. Cu pumnii am luat bătaie.

-Unde? În ce loc ai dormit azi noapte?

-În paie. M-a pus taică-meu sâmbătă dimineața, în urmă cu trei zile să iau lemne. Noi avem grămadă mare și vă dați seama. Și a fost ploaie în urmă cu câteva zile și am luat de la mijloc ca să fie uscate. Și el a venit și m-a întrebat de ce nu am luat de sus. Păi mă, tati sunt numai lemne ude sus. Și m-a luat la pumni. Când eram mic, mi-a dat o lovitură în coaste și mi s-a ridicat o coastă aici. Puneți mâna că se simte. Asta e mai sus decât asta. Puneți mâna că se simte.

- El te-a lovit?

- Da! Când eram mic, mă scuzați. Când eram mic, mă întrebam...stăteam lângă câine și mă întrebam: mă, oare cine mă iubește pe mine? Și mă gândeam: doar câinele mă iubește.

- Pe tine doar câinele te iubeşte. Nu mai plânge...

Copilul s-a simţit tot timpul neiubit. Asta a şi scris în biletul lăsat părinţilor.

„Plec în speranţa că vei deveni mai blând, să nu creşti fetele aşa cum m-ai crescut pe mine!. Vezi că am dat apă la animale, le-am dat mâncare, sunt potolite, eu plec, pa!”

Vecina a sunat la poliţie după 24 de ore spunând că băiatul a insistat să nu anunţe autorităţile de teamă că va fi dus înapoi în familie.

Aflați amănunte de pe stirileprotv.ro și antena3.ro.