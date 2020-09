Nicuşor Dan, la B1TV: Nu am ceva să-mi reproşez

Nicuşor Dan a declarat, marţi seară, la B1TV, că nu are ce să-şi reproşeze cu privire la discuţiile purtate în chestiunea demolării proprietăţii din Orăşelul Copiilor şi că nu numeşte intermediere ”şi nici măcar mediere” rolul său în concilierea dintre Mitrache şi Primăria Sectorului 4. Candidatul USR PLUS susţinut de PNL a declarat, de asemenea, că dacă Mitrache va merge la CEDO ”va câştiga din secunda unu despăgubiri” pentru că demolarea construcţiei sale a fost nelegală.

Nicuşor Dan a precizat că legea permite construcţiile în parcuri, dar doar în proporţie de 10% din suprafaţa acestora. Totodată, Dan a subliniat că nici el, nici Asociaţia Salvaţi Bucureşti nu au primit bani niciodată în cei 13 ani pentru acţiunile lor.

”Mă disociez de orice fel de acte ale acestui domn, că e cu prostituţia, prindeţi-l cu asta, trimiteţi-l la puşcărie. Dar strict pe chestiunea asta, avea dreptate (…) La Asociaţia Salvaţi Bucureşti, dar şi la mine au venit mulţi oameni pe care i-am ajutat. Acest domn a venit la mine prezentând un abuz. Avocatul lui a venit la mine, m-a abordat şi mi-a spus că avem un caz de abuz al PS4. S-a şi dovedit în instanţa de judecată (…) În primul rând, avea autorizaţie de construcţie. Omul acesta avea o proprietate. Construcţia era proprietatea lui garantată de autorizaţia de construcţie emisă în de PS4. Ce a făcut Primăria Sectorului 4 e ca în comunism. Omul ăsta dacă se duce la CEDO, câştigă în secunda unu, pentru că a fost demolată nelegal (…) Conform legii este voie să costruieşti în parc în limita a 10% din suprafaţa parcului. (…)

Omul va merge în instanţa naţională, în proces civil, şi dacă nu va primi despăgubiri va merge la CEDO, unde va primi despăgubiri, pentru că a fost demolată nelegal. (…) Cu persoanele care m-au acuzat că am primit bani, o să avem procese civile. Şi Asociaţia Salvaţi Bucureştiul nu a primit bani pentru acţiunile ei. (…) Ce să facă un parlamentar când vine un cetăţean la el şi îi cere să rezolve o problemă? Nu îl trimite la o autoritate care să îi rezolve problema? Nu numesc asta intermediere, nici măcar mediere. Eu am reclamat autorităţii un abuz pe care se pregătea să-l facă, autoritatea a spus că ia în calcul să facă asta, dar că persoana a făcut plângeri penale. I-am transmis persoanei asta. Asta a fost tot. Nu am ceva să-mi reproşez”, a declarat Nicuşor Dan, marţi seară, la B1TV.