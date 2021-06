Nicușor Dan s-a tuns după o serie de reproșuri. "Am decis să mă conformez"

Nicușor Dan a decis să se tundă, după ce mai multe persoane i-ar fi reproșat, mai ales în mediul online, că are părul foarte lung.

"Am făcut acest gest pentru că mai multă lume mia reproșat. Am decis să mă conformez, pentru că repet, nu e vorba de mine, ci așa cum își închipuie multă lumea care m-a votat că trebuie să arate un primar, pe care ei l-au votat. Nu am dat importanță acestui aspect, dar am remarcat că lumea este obișnuită cu un anumit tip de reprezentare. Eu reprezint bucureștenii, în special pe cei care m-au votat. Mi-au cerut asta, m-am tuns!", a explicat primarul Nicușor Dan.