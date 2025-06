UPDATE Ilie Bolojan, desemnat oficial pentru postul de premier

UPDATE

Nicușor Dan: Ilie Bolojan este persoana cea mai potrivită pentru funcția de premier. Știe să reducă și să eficientizeze cheltuielile publice. Are susținerea mea.

Discurs complet:

”Îl desemnez pe domnul Ilie Bolojan ca Prim-ministru.

Vreau să mulțumesc partidelor care vor forma majoritatea parlamentară pentru aceste săptămâni de discuții.

Este în interesul României ca Guvernul să fie sprijinit de o majoritate solidă, și partidele au înțeles lucrul acesta.

De asemenea, este în interesul României ca în majoritatea care susține Guvernul forțele politice să colaboreze, și am încredere că o vor face.

Evident că a fost o întrebare legitimă a societății de ce discuțiile acestea au durat o lună de zile.

Pe de o parte, avem exemplul democrațiilor consolidate în care negocierea pentru formarea unui Guvern cu multe partide durează mult mai mult decât o lună. Pe de altă parte, au fost chestiuni importante, sensibile și măsuri dificile pe care partidele și le-au asumat pentru guvernare, și niciuna din zilele pe care le-am petrecut în aceste discuții nu a fost o zi pierdută.

Urgența pentru România este relansarea economică, dar, ca să ai o relansare economică, trebuie să ai o bază solidă. Și pentru asta, trebuie să muncim și responsabilitatea este a Guvernului și a coaliției care îl sprijină.

E nevoie să corectăm deficitul financiar pentru a pune bazele pentru ca economia românească, cu tot potențialul pe care îl are, să poată să se dezvolte și să aducă prosperitate pentru români.

Domnul Ilie Bolojan este persoana cea mai potrivită să facă ajustările necesare în aparatul statului român. Este o persoană care, în pozițiile pe care le-a avut, de primar, de președinte al Consiliului Județean, a dovedit, pe de o parte, că știe să reducă și să eficientizeze cheltuielile, pe de altă parte are o viziune de dezvoltare.

Este persoana cea mai potrivită și va avea în mine un partener.”