Nicușor Dan vine azi la ,,Zilele UAIC”: aniversarea a 165 de ani a primei universități românești. Ce evenimente vor fi onorate de președinte

Manifestările dedicate aniversării a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) debutează astăzi și se vor desfășura până pe 29 octombrie, reunind peste 80 de evenimente academice, culturale și artistice, la o parte dintre ele fiind anunțat și președintele României, Nicușor Dan.

Cea mai veche universitate modernă din România marchează momentul jubiliar printr-un amplu program dedicat tradiției, excelenței și colaborării internaționale.

Ziua de astăzi se deschide cu un eveniment inedit: inaugurarea Centrului Cultural Japonez al Universității „Alexandru Ioan Cuza”, la ora 11, pe strada Gheorghe Asachi nr. 16. La ceremonie participă Takashi Katae, ambasadorul Japoniei în România, împreună cu reprezentanți ai conducerii UAIC, cadre universitare, studenți și invitați de onoare.

Centrul Cultural Japonez va deveni un spațiu dedicat dialogului intercultural, cu activități variate: cursuri de limbă japoneză, ateliere de caligrafie și arte tradiționale, proiecții de film, expoziții, conferințe și programe de schimb academic cu universități japoneze, precum Tokyo University of Foreign Studies și Kobe City University of Foreign Studies.

Inițiativa este coordonată cu sprijinul profesorului Shingo Suzuki, o personalitate recunoscută pentru contribuția sa la consolidarea legăturilor culturale româno-japoneze, distins cu Diploma de Excelență a Ministerului Afacerilor Externe al României și Certificatul de Excelență al Ambasadei României în Japonia (2025). Profesorul Suzuki va fi și directorul onorific al centrului.

Președintele Dan vine direct la Teatrul Național

Ceremonia festivă de la Teatrul Național va fi momentul central al aniversării. De la ora 14.00, în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași va avea loc ceremonia aniversară comună a Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității Naționale de Arte „George Enescu”, ambele instituții sărbătorind 165 de ani de existență.

La eveniment sunt așteptați profesori, cercetători, academicieni, studenți, reprezentanți ai instituțiilor de cultură și ai mediului economic, precum și oficialități locale și naționale. Printre invitați se află și Președintele României, Nicușor Dan, care va participa la festivitate și va susține o alocuțiune în cadrul ceremoniei. Discursul președintelui va fi transmis în direct și pe site-ul Administrației Prezidențiale.

După ceremonia de la Teatru, președintele României va continua vizita oficială în municipiul Iași cu mai multe întâlniri și evenimente programate în cursul după-amiezii și al serii.

La ora 15, șeful statului va vizita compania Antibiotice Iași. Programul va continua, la ora 16, cu o întâlnire cu echipa Mavis Artificial Heart a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, un proiect inovator realizat de cercetători tineri și performanți.

Seara, de la ora 19, Nicușor Dan va avea o întâlnire cu reprezentanții mediului de afaceri la Palas Campus. Programul va continua cu două întâlniri oficiale: la ora 20.30, președintele României se va întâlni cu primarul municipiului Iași, iar la ora 20.45 va avea o întrevedere cu președintele Consiliului Județean Iași.

Alte evenimente prilejuite de ,,Zilele UAIC” Iași

Tot de astăzi, vizitatorii pot admira, la Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, tradiționala Expoziție de flori, fructe și semințe „Flori de toamnă”, ajunsă la ediția a XLIX-a, deschisă publicului până la 16 noiembrie 2025.

În perioada 24–26 octombrie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” găzduiește Conferința comună a Consiliilor Naționale ale Rectorilor din România și Republica Moldova, un forum dedicat colaborării universitare și perspectivelor comune în educație și cercetare. Participanții vor dezbate teme precum internaționalizarea universităților, inovarea în cercetare și consolidarea legăturilor academice dintre cele două țări.

Luni, 27 octombrie, în Aula Magna „Mihai Eminescu”, se va desfășura Gala Studenților UAIC, în cadrul căreia vor fi premiați cei mai performanți studenți ai universității, pentru rezultatele academice și implicarea în viața comunității universitare.

Seria manifestărilor se va încheia miercuri, 29 octombrie 2025, cu conferința „Dimitrie Gusti – Profesor la Universitatea din Iași”, organizată în Sala „Ferdinand” (Corp A, etajul II, Rectorat), un eveniment care readuce în atenție personalitățile marcante din istoria academică a UAIC.

Publicitate și alte recomandări video