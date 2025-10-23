Nicușor Dan vine mâine la Iași. Va sta două zile în oraș. Care este programul șefului statului?

Președintele României vine mâine la Iași pentru o serie de evenimente oficiale și ceremonii aniversare.

Șeful statului este așteptat să sosească mâine la Iași, unde va participa la ceremonia festivă organizată la Teatrul Național, începând cu ora 14.00, pentru a marca 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității de Arte. În cadrul vizitei, președintele Nicușor Dan va avea și întâlniri cu reprezentanți ai administrației publice locale, precum și o vizită la o mare companie ieșeană.

Vizita oficială va continua și sâmbătă, 25 octombrie, când șeful statului va lua parte la ceremoniile dedicate Zilei Armatei Române, organizate în municipiul Iași. Tot în aceeași zi, președintele este așteptat să participe la lucrările Conferinței Naționale a Rectorilor.

