Nicușor Dan zboară la Iași cu un avion militar, direct de la Bruxelles. Aterizează aici la ora 12,30

Președintele României, Nicușor Dan, se întoarce astăzi în țară la bordul unui avion militar C-27J Spartan, aparținând Forțelor Aeriene Române, după o vizită oficială desfășurată la Bruxelles. Aeronava a decolat în această dimineață, la ora 7:00, de pe un aeroport belgian și este așteptată să aterizeze la Iași în jurul orei 12:30.

C-27J Spartan este un avion militar de transport mediu, multirol, produs de Leonardo (fosta Alenia Aermacchi), în colaborare cu Lockheed Martin. Aeronava derivă din modelul Aeritalia G.222, fiind echipată cu avionică modernă și motoare Rolls-Royce AE 2100-D2A, concepută special pentru decolări și aterizări scurte (STOL), inclusiv pe piste neamenajate.

Cum arată interiorul avionului cu care zboară Nicușor Dan

Deși în trecut, pentru transportul fostului președinte al României Iohannis s-au cheltuit sume uriașe și s-a zburat, în mare parte, cu avioane private de lux, actualul președinte alege să folosească adesea un avion militar. Acesta, însă, poate fi transformat în doar câteva ore într-un avion cu configurație VIP. Potrivit publicației BoardingPass, în această configurație VIP, avionul este echipat cu fotolii confortabile și alte dotări demne de transportul unui șef de stat.

Nicușor Dan, vizită la Iași

Nicușor Dan va participa la ceremonia festivă organizată la Teatrul Național, începând cu ora 14.00, pentru a marca 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității de Arte. În cadrul vizitei, președintele Nicușor Dan va avea și întâlniri cu reprezentanți ai administrației publice locale, precum și o vizită la o mare companie ieșeană.

Vizita oficială va continua și sâmbătă, 25 octombrie, când șeful statului va lua parte la ceremoniile dedicate Zilei Armatei Române, organizate în municipiul Iași. Tot în aceeași zi, președintele este așteptat să participe la lucrările Conferinței Naționale a Rectorilor. Vezi AICI programul complet al vizitei.

Publicitate și alte recomandări video