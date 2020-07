Nicuşor, diamant de Praga

Fotbalistul Nicolae Stanciu, campion în Cehia cu Slavia Praga, a declarat, într-un interviu acordat site-ului oficial al FRF, că aşteaptă cu nerăbdare să joace pentru prima reprezentativă în barajul cu Islanda programat în această toamnă. „Unul dintre obiective este să joc din nou cu Slavia în Liga Campionilor şi, desigur, să obţin calificarea cu naţionala României la Campionatul European. Aştept cu nerăbdare jocurile din toamnă, barajul cu Islanda... Cred că este foarte bine că vom disputa două meciuri în Liga Naţiunilor înainte de această semifinală a play-off-ului pentru EURO”, a afirmat mijlocaşul naţionalei.

Desemnat cel mai bun străin, mijlocaş şi pasator de gol în Cehia, Stanciu susţine că acesta a fost cel mai bun sezon al carierei sale. „Cea mai importantă realizare pentru mine este câştigarea titlului de campion. Pe lângă acest trofeu, e adevărat, au urmat şi premiile individuale, cel mai bun mijlocaş din ligă, cel mai bun străin. Plus alte două realizări la care ţin, încă sunt primul în clasamentul assist-urilor şi în cel al şanselor de gol create pentru colegi. Cu siguranţă pot spune că a fost cel mai bun sezon al meu şi pentru asta trebuie să le mulţumesc coechipierilor şi antrenorilor de la Slavia. În Champions League a fost o experienţă fantastică, de neuitat. Am jucat împotriva unor echipe de renume, pe nişte stadioane incredibile. Sper să reuşim să câştigăm şi anul acesta play-off-ul Ligii Campionilor şi să jucăm din nou în grupele celei mai frumoase competiţii”, a spus el. Nicolae Stanciu a menţionat că în perioada de izolare din cauza pandemiei de coronavirus s-a pregătit individual cât de mult a putut pentru a rămâne în formă. „Am lucrat în fiecare zi, am ieşit şi am făcut alergări în fiecare dimineaţă, iar după-amiază am făcut exerciţii fizice acasă. Nu a fost deloc plăcut, dar am realizat că e ceea ce trebuie să fac atât eu, cât şi oricare alt fotbalist aflat în situaţia mea pentru a rămâne într-o formă bună şi pentru a putea juca la un nivel bun din nou la începerea meciurilor oficiale”, a adăugat mijlocaşul român.

Meciul echipei naţionale de fotbal a României cu Islanda, din semifinalele play-off-ului Campionatului European, programat iniţial la 26 martie şi apoi în 4 iunie, dar amânat de fiecare dată ca urmare a pandemiei de coronavirus, se va disputa la 8 octombrie, la Reykjavik. În cazul unui succes, România va întâlni învingătoarea dintre Bulgaria şi Ungaria, în deplasare, pe 12 noiembrie 2020, pentru a obţine calificarea la EURO 2020.