Noapte de neuitat la Urgențe: Experiența unei jurnaliste care a fost nevoită să apeleze la un mare spital din Iași

După aproape patru ore, am fost preluată de o doamnă doctor care m-a îngrijit bine, în condițiile aproape inumane de la UPU. A fost calmă, caldă, mi-a spus ce urma să investigheze. După consultație, am fost scoasă pe hol, unde erau toți pacienții care trecuseră de camera de gardă. Holul, tot o chestie improvizată, cu o ușă mare care dădea direct afară, de înlemneai de frig, era transformat în salon.

De fapt, pe acest hol, eram așezați pe scaune și stăteam toți cu perfuziile în mâini. Îmbrăcați ca afară, zgribuliți, stăteam pe scaunele din plastic având perfuziile puse. Pe la 22.30, am ajuns la UPU, iar de la 2 până la 6.30 dimineață, am stat pe acel hol-salon înghețat. Cum poate fi asta medicină de an 2024!? La Iași, unde este centru universitar? Partea bună e că, odată cu perfuzia, mi-a mai trecut puțin și durerea. Puțin.

Eram mult prea epuizată ca să mai răspund ceva. La Parhon nu mi s-a făcut nimic, nu mi s-a dat nicio rețetă. Am fost întrebată care e problema, am spus pe scurt, am arătat teancul de analize cu care venisem de la celălalt spital. Și, deși eram chiar în spitalul de boli renale (cel mai mare din Moldova, pe profilul ăsta), unde ajunsesem după o noapte petrecută în alt spital, nu mi s-a făcut o banală analiză urologică, ci am fost trimisă să o fac la privat, apoi să merg la medicul de familie cu rezultatele și să îmi dea el rețetă dacă va fi cazul. Asta în condițiile în care analizele preliminare au arătat clar infecție.

Așa că pe la ora 7 și un pic am început să caut laboratoare de analize în Iași. E sâmbătă, majoritatea deschid la ora 8.00 sau nu au program deloc în weekend. Sau, unde am găsit, nu mai recoltau respectiva analiză, trebuia să aștept până pe 6 ianuarie. Asta în condițiile în care am acea infecție în organism, pentru care nu am primit un tratament, umblând prim două spitale mari din Iași.