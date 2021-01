Noaptea groazei: cu toporul în dormitorul familiei, ca să ceară împăcare cu soţia. Dădea unde nimerea

Un soţ părăsit va avea la dispoziţie 12 ani pentru a se linişti, după ce a încercat să-şi ucidă soţia cu toporul. Un prieten care i-a venit în ajutor cu o furcă în acţiunea sa de „răzbunare” va petrece 9 ani după gratii pentru complicitate la tentativă de omor calificat.

Constantin Ursei s-a căsătorit cu viitoarea sa victimă în 2009, având împreună trei copii. Din cauza comportamentului violent repetat al lui Ursei, soţia sa l-a părăsit în 2015, după naşterea prematură a ultimei fiice, plecând la mama ei, în satul Gârbeşti din comuna Ţibana. Timp de trei ani, Ursei a încercat să-şi convingă soţia să se întoarcă, fără succes.

În toamna lui 2018, Ursei i-a făcut o nouă vizită, încercând în final să o violeze, în prezenţa copiilor minori. Actul a fost întrerupt de fratele femeii, minor, care a reuşit să-l scoată din casă. Atunci ar fi luat Ursei decizia de a se răzbuna. În seara zilei de 8 octombrie 2018, Ursei a plecat cu căruţa de la locuinţa sa din satul Oproaia, luând cu el şi o furcă şi o secure. Din satul Alexeni şi-a luat un prieten, Ciprian Savin. Au băut împreună timp de trei ore, punând la punct detaliile acţiunii. Ursei avea să-şi atace soţia, iar Savin să-l ţină la distanţă pe fratele acesteia. Cei doi au năvălit în casa soacrei lui Ursei în jurul orei 1.00. Ursei şi-a tras din pat soţia, care dormea împreună cu fetiţele şi cu sora sa, şi a început să o lovească cu tăişul securii, întâi în cap, iar apoi vizând alte zone vitale ale corpului.

Femeia a încercat să pareze loviturile cu mâinile şi picioarele, ceea ce a atenuat gravitatea rănilor. „Când m-a pus în colţul camerei, am ţipat şi s-au trezit fetele, care au început să plângă şi să ţipe. El le-a spus să tacă din gură, s-a întors şi m-a lovit cu muchia toporului în cap în partea stângă. Am ameţit, am căzut în genunchi şi am reuşit să mă sprijin de marginea patului. El mă lovea peste tot, iar eu m-am gândit că mă omoară dacă-mi mai dă cu toporul, aşa că am pus mâna dreaptă deasupra capului pentru a mă apăra, însă mi-a tăiat mâna, adică mi-a fracturat-o pe partea exterioară dreapta. Lovea continuu peste tot. Am reuşit să pun o pătură în capul copiilor ca să nu mai vadă şi am încercat să mă apăr de lovituri. El dădea continuu cu tăişul toporului în mine; m-am aşezat sprijinită de pat şi el mă lovea cu toporul peste muşchiul gambei stângi, iar când am încercat să-l îndepărtez cu piciorul, m-a lovit tare cu tăişul toporului. Apoi, m-a lovit în piciorul drept şi m-a tăiat în talpă”, a povestit femeia.

În paralel, Savin s-a dus cu furca în camera în care dormea fratele victimei, pentru a-l împiedica să intervină. Băiatul a reuşit să fugă, ceea ce i-a făcut pe Ursei şi Savin să-şi întrerupă atacul. Înainte de a pleca, au spart cu furca şi securea geamurile unei magazii, în căutarea fratelui victimei. Negăsindu-l, au conchis că acesta fugise după ajutoare, aşa că au părăsit curtea. Deşi rănită, femeia a reuşit să meargă până la verişoara ei, care locuia în vecinătate, pentru a cere ajutor. Rănile au necesitat şase săptămâni de îngrijiri medicale, instanţa apreciind că intenţia lui Ursei de a-şi ucide soţia a fost incontestabilă.

Cum victima nu a solicitat despăgubiri, judecătorii au decis ca cei doi făptaşi să plătească doar câte 500 de euro drept pagube materiale pentru distrugerile provocate. Apelul înaintat de cei doi a fost respins. În continuare, Savin a cerut revizuirea sentinţei, susţinând că ea s-ar fi bazat pe o mărturie mincinoasă. Şi cererea de revizuire a fost respinsă, magistraţii Tribunalului arătând că mărturiile verbale au reprezentat doar o parte a probelor aduse. Chiar dacă vreuna dintre ele ar fi fost falsă, existau suficiente alte probe pentru a justifica condamnarea. Decizia finală asupra cererii de revizuire va fi luată la Curtea de Apel, pe 5 februarie.