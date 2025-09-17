Noi detalii despre basarabenii pro-ruși surprinși într-un hotel din Iași: dădeau telefoane manipulatoare. Printre ei s-ar fi aflat și jurnaliști. Ce intenții aveau?

Un grup de cetățeni din Republica Moldova, suspectați că desfășurau activități de campanie electorală în favoarea Partidului Socialiștilor al lui Igor Dodon, a fost legitimat de polițiști într-un hotel central din Iași. Autoritățile locale au anunțat că fac schimb de informații cu instituțiile din Republica Moldova și că verificările continuă, în vederea dispunerii de măsuri legale.

Un număr de 13 cetățeni din Republica Moldova, descriși drept „pro-ruși”, au fost surprinși la Iași, la Hotel Internațional, în timp ce desfășurau activități de campanie pentru Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, formațiune condusă de Igor Dodon. Astfel de activități sunt ilegale peste Prut, fiind campanie electorală.

Potrivit unei investigații publicate de G4Media, basarabenii ar fi rezervat camere și sala de conferințe „Armonia” până pe 26 septembrie și ar fi folosit laptopuri și căști pentru a contacta telefonic cetățeni din Republica Moldova, cărora le cereau să voteze la alegerile parlamentare din 28 septembrie pentru partidul pro-rus al lui Dodon.

Verificările făcute de Ziarul de Iași aduc însă detalii suplimentare. Surse apropiate situației afirmă că grupul nu s-ar fi limitat doar la apeluri telefonice, ci ar fi încercat să organizeze și o conferință de presă, având în componență și jurnaliști – cel mai probabil veniți din Republica Moldova.

De unde a venit sesizarea?

Incidentul a fost semnalat luni, la orele amiezii, când cineva a sunat la Poliție reclamând că basarabenii comit activități ilegale în hotel. Echipaje ale Poliției Județene au ajuns la fața locului, au legitimat persoanele indicate și au adresat întrebări, însă nu au dispus sancțiuni, în lipsa unui cadru legal aplicabil în România. Conform legislației moldovenești, astfel de apeluri telefonice ar fi considerate ilegale, dar autoritățile române nu au avut temei juridic să intervină mai ferm.

Sursele citate de G4Media au identificat în grup doi lideri: Serghei Medic, fost polițist în Chișinău, la Secția Criminalistică Botanica, și Evghenii Ceban, un tânăr vorbitor de rusă, despre care se afirmă că a studiat în Marea Britanie. Contactați de Ziarul de Iași, reprezentanții Hotelului Internațional au declarat luni că „nu știu nimic” despre acest episod și au cerut ca redacția să revină pentru un punct de vedere oficial în cursul zilei de astăzi.

Potrivit surselor G4Media, în noaptea de luni spre marți, după intervenția Poliției, cei 13 cetățeni moldoveni au eliberat camerele și au părăsit România. Costurile totale de cazare și închiriere a sălilor ar fi ajuns la aproximativ 100.000 de lei.

„La data de 15 septembrie, în baza unei sesizări privind prezența unor cetățeni din Republica Moldova care s-ar afla în municipiul Iași și care ar fi intenționat să desfășoare campanie electorală privind alegerile din Republica Moldova, polițiștii au efectuat verificări la un imobil situat în municipiul Iași. Astfel, au fost identificate și legitimate persoanele în cauză. Urmează să se facă schimb de informații cu autoritățile din Republica Moldova pe canalele oficiale și să se dispună măsuri. În prezent, cercetările sunt continuate pentru clarificarea situației și dispunerea măsurilor legale necesare”, au precizat, la solicitarea ZDI, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

Publicitate și alte recomandări video