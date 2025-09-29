Noi detalii despre cazul revoltător al celor șase decese de la Spitalul „Sf. Maria”. Semnale de alarmă apăruseră încă de acum circa două luni

Cazul copiilor cu comorbidități și alte boli asociate decedați la Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” pe fondul unei infecții bacteriene a declanșat un val de indignare în toată societatea. Reacția lentă a autorităților și lipsa totală de tranparență au șocat comunitate locală și au surprins toată țara. Problemele de acolo au ajuns să fie cunoscute abia în urma unei anchete jurnalistice publicată de 7iasi.ro, chiar dacă primele semne de alarmă au apărut începând cu luna august.

Unitatea medicală a beneficiat în ultimii ani pe investiții masive în modernizarea clădirii și achiziția de echipamente de ultimă oră, ceea ce face cu atât mai greu de înțeles această tragedie. „Respectarea normelor este esențială”, a comentat Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, sugerând astfel cine poartă o mare parte din vină. La sfârșitul săptămânii trecute, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, s-a aflat la Iași alături de Corpul de Control al instituției. Un reporter al „Ziarului de Iași” a fost prezent la conferința de presă ținută de ministru și a surprins atmosfera tensionată din jurul acestui caz revoltător.

Sâmbătă, după ce s-a aflat că șase copii internați la secția ATI au murit în urma unei infecții cu bacteria Serratia marcescens, curtea Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” era învăluită în liniște. Alte cazuri au fost confirmate, iar secția a fost închisă temporar pentru internări.

Dimineață am fost informați că ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, se afla în drum spre spital. Sosirea era programată pentru aproximativ ora 13.30, iar scopul vizitei era să coordoneze personal controlul unității, împreună cu șeful Corpului de Control și șeful Inspecției Sanitare de Stat, și să aibă o întâlnire cu toți cei implicați.

În jurul orei 13:33, mașina în care se afla ministrul a ajuns în curte. Zeci de colegi jurnaliști erau prezenți. Camerele s-au îndreptat imediat către oficial, dar acesta nu a schițat niciun gest. A intrat direct în instituție, întâlnindu-se cu conducerea spitalului, președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, reprezentanții Comisiei de control și DSP.

Managerul spitalului purta aceleași haine ca și în ziua precedentă

Pe durata întâlnirii, am observat pacienți și vizitatori ieșind din spital în botoșei și halate de unică folosință, scene care au stârnit indignare printre cei prezenți.

„Chiar și acum? Apoi intră înapoi așa. De asta se întâmplă așa ceva”, au murmurat câțiva dintre noi.

În timp ce surse din interior speculau că tensiunea dintre oficiali era mare, afară, la aproximativ 15 grade Celsius, circulau păreri împărțite despre managerul spitalului, dr. Cătălina Ionescu. Aceasta nu a părăsit instituția de mai bine de 24 de ore de la izbucnirea scandalului și purta aceleași haine, semn al presiunii și crizei prin care trecea unitatea. Totuși, părerile erau împărțite: unii îi arătau compasiune, descriind-o ca pe un bun profesionist, alții se întrebau de ce nu a luat măsuri mai devreme. În ceea ce privește conducerea DSP, opiniile erau unitare: „Nu au făcut nimic niciodată.”

Pe tot parcursul vizitei, fiecare ieșire din spital era atent urmărită. Așteptam cu nerăbdare să vedem ce vor spune oficialii, întrucât primeam periodic informații de tipul „nu mai durează mult”.

Demiteri și regrete târzii

După aproape trei ore de așteptare, ministrul a ieșit și a făcut declarații ferme, prezentând concluziile controlului.

„Astăzi, din controlul preliminar pe care l-am coordonat împreună cu echipa mea – cu șeful Inspecției Sanitare de Stat și cu șeful Corpului de Control, alături de domnul președinte al Consiliului Județean – am identificat o serie de neconcordanțe în aplicarea protocoalelor pentru limitarea infecțiilor asociate activității medicale. În perioada 15–24 septembrie nu există documente care să ateste aplicarea procedurilor pentru limitarea răspândirii infecțiilor nosocomiale”, a spus Alexandru Rogobete.

Ministrul a explicat că echipa sa va rămâne la spital cât va fi nevoie pentru a verifica toate detaliile administrative și medicale, astfel încât să aibă o imagine clară a situației.

„Unitatea este reabilitată, secția ATI dotată cu echipamente moderne, iar stocurile de materiale și medicamente sunt complete. Problema este lipsa aplicării protocoalelor și întârzierea reacției, atât din partea DSP, cât și a spitalului. Primele trei cazuri au fost tratate cu întârziere de aproape o săptămână. Din acest motiv solicit schimbarea din funcție a managerului unității și a conducerii DSP Iași”, a subliniat acesta.

Alexandru Rogobete a subliniat că nu discută despre o unitate oarecare, ci despre un spital destinat celor mai vulnerabili pacienți, unde fiecare neglijență poate avea consecințe tragice. Accentul pus pe copii și nou-născuți a făcut ca fiecare cuvânt să pară o mustrare fermă, dar și un apel la responsabilitate.

„Vorbim despre un spital de pediatrie și o secție ATI unde sunt internați nou-născuți. Germenul fusese identificat aici și în august. Din punct de vedere moral și profesional, DSP ar fi trebuit să reacționeze imediat. Nu doar DSP are responsabilitate – există întârziere și din partea spitalului”, a declarat ministrul.

Președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, a transmis condoleanțe familiilor și a subliniat că investițiile financiare nu pot înlocui respectarea protocoalelor.

„Indiferent cât de bine este dotat spitalul, respectarea normelor este esențială”, a spus el.

Moartea celor șase copii a lăsat un gol în comunitate și a reaprins discuțiile despre siguranța pacienților și aplicarea protocoalelor în spitalele din România. Ministrul a precizat că, dacă controalele ulterioare vor demonstra alte neglijențe, cazul va fi înaintat Parchetului General, iar toți cei prezenți păreau să susțină această măsură.

Răspunsurile complete ale ministrul Rogobete la întrebările presei

Cine se face vinovat pentru nerespectarea și neaplicarea normelor?

În urma raportului Corpului de Control și al raportului Inspecției Sanitare de Stat vom trage toate concluziile, pe care le voi prezenta transparent. Dacă se confirmă neglijența în serviciu, voi transmite rapoartele Parchetului General.

Care sunt pașii exacți – când s-a declanșat focarul, când a fost anunțat DSP, ce a făcut DSP?

Din documentele pe care le-am văzut, în 15 septembrie a fost transmisă către DSP prima informare: existau deja 3 pacienți infectați. Reacția DSP a venit abia în 22 septembrie. Nu vreau acum să dau cifre parțiale – acestea vor apărea în raportul final –, dar există o întârziere de aproape o săptămână în reacție.

De ce a durat atât de mult?

DSP va justifica acest lucru în notele de relații pe care le va transmite șefilor de control. Eu voi prezenta raportul final.

În cât timp ar fi trebuit DSP-ul să ajungă la spital?

Vorbim despre un spital de pediatrie, despre o secție ATI unde sunt internați nou-născuți. Ținând cont că germenul a mai fost identificat în acest spital și în august (pe 14 august), cred că, din punct de vedere uman, moral și profesional, DSP ar fi trebuit să reacționeze imediat.

Nu doar DSP are responsabilitate – există o întârziere și din partea spitalului.

S-a identificat sursa?

Nu am această informație acum, dar inspectorii sanitari vor ajunge la o concluzie.

Despre alte decese la copii, cauzate de alți germeni din spital, cum răspundeți?

Nu putem generaliza acum. Fac o mențiune importantă: în acest moment, în spital nu mai există niciun pacient infectat cu germenul respectiv. Fac apel la calm, în primul rând către aparținători și părinți. Lucrurile sunt acum sub control. Secția de ATI nu va primi pacienți noi până când nu se vor face toate dezinfecțiile necesare și toate testările pentru a ne asigura că riscul a dispărut.

Este clar că aici a fost o lipsă de aplicare a protocoalelor. Dacă acestea ar fi fost aplicate corect și la timp, probabil că nu s-ar fi răspândit infecția la nivelul secției. Nu pot spune cu certitudine că numărul deceselor ar fi fost redus – pentru că acești copii aveau comorbidități grave, iar infecțiile le-au agravat starea. Dar răspândirea putea fi evitată.

Vreau să mai subliniez că nu este prima dată când ne confruntăm cu o astfel de situație în România. Am avut discuții în această dimineață inclusiv cu prim-ministrul și cu domnul președinte Nicușor Dan și vom lua câteva măsuri proactive.

Zece întrebări la care trebuie să răspundă conducerea spitalului și oficialii județului

De ce reprezentanții Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” au anunțat așa de târziu Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași despre cazurile de infecție bacteriană? De ce conducerea DSP a dispus măsuri cu o întârziere de o săptămână și cine se face vinovat de acest aspect? De ce protocoalele epidemiologice nu sunt strict respectate de personalul medical al Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” și cine era responsabil de implementarea și verificarea respectării lor? Oficialii Consiliului Județean Iași, instituție în subordinea căreia se află Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria”, au fost informați despre această problemă și dacă răspunsul este pozitiv când s-a întâmplat acest lucru? Când au aflat membrii Consiliului de Administrație ai Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” despre problemele epidemiologice grave de care este afectată unitatea medicală? Copii decedați au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens înainte să fie internați în secția ATI sau după acest moment? Cât de des este testat personalul medical al unității în vederea depistării eventualelor infecții bacteriene? Câți copii au decedat în ultimii trei ani în cadrul unității medicale și care au fost afecțiunile care le-au determinat dispariția? Câte cazuri de infecții nosocomiale au fost raportate de unitatea medicală în ultimii trei ani? De ce opinia publică nu a fost informată despre problemele întâmpinate de unitatea medicală?

„Ziarul de Iași” își propune să facă tot ce poate pentru a vă oferi răspunsul la aceste întrebări.

