Noi detalii în cazurile asistentului medical de la Spitalul CFR și al dascălului Bisericii Banu care ar fi agresat sexual două minore

Faptele celor doi bărbați au fost scoase la iveală în urmă cu două săptămâni. Expertizele sunt importante la doarele penale ale celor doi fiindcă vor indica dacă persoanele acuzate aveau discenământ la data comiterii faptelor. De asemenea, în funcție de acestea, procurorii de caz vor decide dacă cer arestarea lor ca urmare a faptelor comise.

Asistentul medical este acuzat că-și viola periodic fiica vitregă

Un asistent medical de la Spitalul CFR este acuzat că și-ar fi violat fiica de mai multe ori pe parcursul ultimilor doi ani. Cea mai recentă agresiune s-a consumat în noaptea de miercuri spre joi, în urmă cu două săptămâni. Fratele fetei ar fi auzit zgomote ciudate în camera alăturată și a sunat-o imediat pe mama lor, care a venit acasă de la serviciu. Ulterior, femeia a mers direct la poliție, unde a reclamat cele întâmplate. Emanuel Andrei T., în vârstă de 40 de ani, era căsătorit cu mama victimei de câțiva ani de zile și, periodic, bărbatul o viola pe fată, în apartamentul în care locuiau, în cartierul Alexandru cel Bun.

„La data de 16 ianuarie, am fost sesizați de o femeie, din municipiul Iași, cu privire la faptul că soțul său ar fi întreținut acte sexuale cu fiica vitregă. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru viol săvârșit asupra unui minor. De asemenea, la data de 17 ianuarie, bărbatul în vârstă de 40 de ani, bănuit de comiterea faptei, a fost condus la audieri, iar ulterior a fost internat într-o unitate medicală de specialitate, din municipiul Iași, în vederea continuării cercetărilor”, au precizat reprezentanții Poliției Iași la data reținerii lui.

După ce a fost audiat, timp de două ore, bărbatul a fost dus de către polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale (BIC) la Spitalul de Psihiatrie Socola.

Dascălul a pipăit o elevă, pe stradă, în Copou

Tot în urmă cu două săptămâni, într-o vineri dimineață, polițiștii au descins în localitatea Valea Lupului, la unul dintre dascălii Biserica Banu din Centru. El a fost ridicat de către poliție și dus la audieri, după ce ar fi propus unei eleve în vârstă de 14 ani să facă sex. Mai mult, cântărețul bisericesc ar fi pipăit eleva în zonele intime, după ce aceasta ar fi refuzat propunerile indecente. Bărbatul în cauză are vârsta de 30 de ani, este căsătorit și are doi copii. În urmă cu două săptămâni, el se afla în Copou, spre Agronomie, când a abordat o tânără elevă în vârstă de 14 ani. Acesta i-a propus să aibă relații sexuale, însă fata l-a refuzat. Enervat, dascălul bisericesc s-a apropiat de fată și a pipăit-o în zonele intime. Șocată, eleva a povestit părinților și, împreună cu aceștia, a mers la poliție, unde a făcut plângere. După audieri, bărbatul a fost transportat la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, pentru o expertiză psihiatrică, pentru a vedea dacă are discernământ. În acest caz, autoritățile au deschis un dosar penal pentru tentativă de viol asupra unui minor.

