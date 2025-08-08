Noi dezvăluri în premieră despre tonele de materiale cu posibil uz militar sechestrate în Vama Albița, pe ruta Belarus – Transnistria

După ce „Ziarul de Iași” a relatat în ultimele zile despre mai multe transporturi de țesături din fibră de sticlă provenite din Belarus și blocate la Vama Albița, revenim cu o analiză detaliată și noi dezvăluiri a suspiciunilor autorităților vamale privind corectitudinea rutei declarate și aplicarea regimului vamal.

În timp ce inspectorii semnalează discrepanțe între documente și realitatea constatată, firma importatoare neagă acuzațiile, susținând legalitatea transporturilor. În paralel, anchetele penale care vizează atât vameșii, cât și firmele implicate, continuă să se desfășoare în justiție.

Materiale compozite cu rezistență crescută pentru industria aeronautică

Revenim de data aceasta cu o cronologie a faptelor, începând din septembrie 2024 (moment în care în Vama Albița erau deja imobilizate încă din iunie cinci TIR-uri încărcate cu același tip de marfă. Pentru fiecare dintre acestea, spune avocatul Dragomir Tomașeschi, fuseseră administrate amenzi de câte 30.000 de lei). „Motivele au fost aceleași ca și în cazul transporturilor din toamnă, doar că pentru cele din urmă s-a deschis și dosar penal”.

În septembrie și octombrie, alte cinci camioane cu țesătură de fibră din sticlă au fost oprite în Vama Albița și imobilizate. Marfa produsă de compania JSC PSV din Belarus și cumpărată de o firmă din Cehia (Labara SRO), era transportată către Republica Moldva, cu destinația Tiraspol, acolo unde cumpărătorul final, uzina Moldavizolit, urma să o folosească în procesele sale de producție.

„Activitatea noastră constă în testarea și dezvoltarea materialelor compozite, care combină fibra de sticlă cu diferite tipuri de plastic, pentru a obține produse cu rezistență crescută, folosite în industria construcțiilor, industria auto, în aeronautică și electronică. Subscrisa nu am fabricat niciodată drone sau alt tip de armament militar, și nici materiale care ar intra în structura dronelor sau a armamentului militar”, au precizat pentru „Ziarul de Iași” reprezentanții uzinei din Tiraspol, după ce s-a speculat că marfa din camioanele care se îndreptau spre regiunea separatistă din Republica Moldova ar fi cu dublă utilizare, civilă și militară și că ar fi putut fi folosită la construcția de drone.

Transportul în cazul a patru dintre camioane a fost asigurat de SC Nicaem Trans SRL din Republica Moldova – care la rândul său a externalizat comanda către alte firme de transport, printre care și două din Iași. În cazul celui de-al cincilea camion, firma transportatoare a fost SC Langix Auto SRL, din republica Moldova.

Suspiciunile au plecat de la neconcordanțele din documente

Primele camioane ajunse la Vama Albița, în ziua de 20 septembrie 2024, au fost cele operate de compania Ferabit Trans, din comuna ieșeană Popricani, deținută de moldovenii Sergiu și Andrei Racoveț.

„Având în vedere profilul de risc 24773-SIV-2024/5A, precum și faptul că în Regulamentul (UE) nr 765/2006 al Consiliului din 18 mai 2006 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, în Anexa XXVII se găsește această tipologie de produse, s-a declanșat controlul vamal documentar”, au precizat vameșii.

Anexa XXVII la care făceau referire lucrătorii vamali, a inclus o listă de produse care contribuie semnificativ la capacitatea Belarusului de diversificare a veniturilor (de la exporturi precum materii prime sau produse industriale). Iar profilul de risc menționat de aceștia e o indicație că marfa oprită la vamă era considerată a se încadra în categoria de risc.

Din actele care însoțeau declarația vamală, a rezultat că marfa transportată face parte din categoria celor vizate de noile sancțiuni impuse de Uniunea Europeană începând cu 1 iulie 2024, produse care sunt supuse unor restricții și nu pot fi importate, exportate sau tranzitate liber. Deși transportul apărea ca fiind în tranzit între Belarus și Cehia (adică marfa ar fi trebuit doar să treacă prin UE ca să ajungă din Belarus în Cehia), pe documentul de transport (CMR) figura ca destinație finală Tiraspol, în Republica Moldova, și nu Cehia.

Această neconcordanță – între ce spune declarația vamală și ce scrie în documentul de transport – a ridicat suspiciuni, mai ales în contextul noilor sancțiuni. În mod normal, un transport între Belarus și Cehia nu ar avea ca punct de descărcare o localitate din afara Uniunii Europene. Prin urmare, autoritățile vamale au decis să investigheze mai departe situația.

Marfa ar fi fost cumpărată în baza unui contract expirat

Per 22 septembrie, autoritățile vamale au cerut prin scrisori oficiale documente suplimentare legate de aceste transporturi (contractul de vânzare, facturile pentru transport, actele care arată cine reprezintă firma la vamă și dovezile plății). Lucru justificat de faptul că „s-au mai derulat operațiuni comerciale de către destinatarul real al mărfurilor, Zao Zavod Moldavizolit din Tiraspol, prin entități supuse sancțiunilor internaționale”.

Proprietarul încărcăturii, firma Labara SRO din Cehia, apărea în documente ca destinatarul mărfurilor, în timp ce compania din Tiraspol era de fapt destinatarul real. În plus, autoritățile vamale au constatat că marfa a fost cumpărată de compania din Cehia de la cea din Belarus în baza unui contract expirat din decembrie 2023.

La cererea autorităților vamale române, firma din Cehia a trimis autorităților un „act adițional” la acel contract, care ar fi fost semnat de cele două părți în 2024. De data aceasta apăreau însă alte neconcordanțe: conform contractului vechi, plata pentru marfă trebuia făcută înainte ca marfa să fie livrată. În schimb, actul adițional din 2024 stipula că plata se face la 60 de zile după livrare.

În plus, un alt document, o anexă la contractul dintre firma cehă și cea de la Tiraspol, datată cu doar două zile înainte de ajungerea acestor transporturi în Vama Albița, stpula reguli similare de plată. „De asemenea presupusă a fi falsificată”, „această anexa a fost prezentată de către șofer-reprezentantul firmei de transport nesemnată/neștampilată”.

Prin urmare, nimeni nu putea garanta că este autentică. (Contractul dintre Labara SRO și Sati Factory Moldavizolit expirase la finalul anului 2015, iar prelungirea sa fusese asigurată prin Amendamentul nr. 11/28.12.2022) cu actul adițional menționat anterior. Cu acest contract, firma cehă, care figura ca destinatar al mărfii, încerca să justifice prezența camioanelor în vama română, deși Albița nu este vamă de intrare în Cehia.

Camioanele nu au încetat să ajungă în vamă

În ciuda acestor schimburi de documente și a imobilizării celor două auto-camioane, situația s-a repetat încă de trei ori, pe 25 septembrie, apoi pe 2 și pe 5 octombrie.

În aceste condiții Vama Albița a făcut plângere penală, iar la 15.12.2024 a fost începută urmărirea penală în REM pentru săvârșirea infracțiunii „folosirea de acte falsificate”, care constă în „folosire la autoritatea vamală de documente vamale, comerciale sau de transport falsificate”.

La începutul acestui an, companiile implicate în tranzacție au demarat demersurile pentru recuperarea mărfii, pe de o parte, și a camioanelor, pe de altă parte. Astfel, firma cehă a depus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Huși două cereri de restituire a mărfurilor, în ianuarie și în aprilie, iar în lunile aprilie și mai au fost înregistrate la același Parchet cereri de restituire a mijloacelor de transport formulate de societățile Ari100crat SRL Iași, SC Langix Auto SRL Republica Moldova, Ferabit Trans SRL Iași și SC Nicaem Trans SRL Republica Moldova.

O victorie de etapă pentru aceste firme

Pe 16 mai, prim procurorul Parchetului de pe lângă judecătoria Huși a dispus admiterea tuturor acestor cereri, precum și restituirea mașinilor către societățile transportatoare și a mărfurilor (către societatea Labara SRO Cehia.

A fost doar o victorie de etapă pentru aceste firme, care nu au reușit totuși să își recupereze bunurile. În loc să elibereze bunurile, autoritățile vamale din Albița au administrat noi amenzi contravenționale, la fel cum făcuseră și în cazul transporturilor din iunie.

De data aceasta firma cehă a fost cea care s-a adresat cu o plângere către Parchetul de pe lângă Judecătoria Huși, document prin care acuză Biroul vamal Albița și pe șefa acestui birou de abuz în serviciu. Firma se apără spunând că la momentul în care marfa a intrat în România nu existau restricții internaționale legate de Belarus, țara de unde provenea marfa. Restricțiile au fost introduse abia din octombrie 2024, susțin ei, deci nu era ilegal să se aducă marfă din Belarus la acel moment.

În mai 2025, după ce Parchetul a decis că marfa poate fi returnată firmei, reprezentanții Labara SRO au descoperit că vameșii „au închis tranzitul în mod abuziv, fără să anunțe firma și au schimbat regimul vamal al mărfii”, plasând-o într-un depozit vamal special (numit „antrepozit”). Asta înseamnă că, legal, marfa nu a intrat în România, ci a fost blocată într-un depozit sub supraveghere vamală, iar firma nu o putea vinde sau transporta mai departe până nu se clarifica situația juridică.

Ce se întâmplă cu mărfurile plasate în antrepozit vamal

Plasarea transporturilor în antrepozit vamal complică și mai tare lucrurile, susține apărătorul companiei Labara SRO, avocatul ieșean Dragomir Tomașeschi. Scoaterea mărfurilor din regimul de antrepozit vamal nu este posibilă, întrucât, pentru a putea fi exportate către Republica Moldova, acestea ar trebui mai întâi importate în România. Odată importate, mărfurile ar căpăta statutul de bunuri unionale (adică aflate în circuitul economic al Uniunii Europene), ceea ce le-ar face automat supuse regimului de sancțiuni internaționale, având în vedere că provin din Belarus – țară aflată sub restricții. În acest context, marfa ar fi confiscată.

„BVF Albița justifică această acțiune printr-o adresă venită de la Autoritatea Vamală Română, care ar fi ordonat închiderea tranzitelor”, spune reprezentantul companiei cehe.

În opinia sa, că după ce vameșii au luat la cunoștință decizia procurorilor privind restituirea, au căutat o modalitate de menține blocajul, printr-un document emis ulterior de Autoritatea Vamală.

La mijlocul lunii trecute, Autoritatea Vamală din România a transmis un răspuns companiei cehe, explicând că firma, dacă vrea să își recupereze marfa, trebuie să decidă ce vrea să facă cu ea (de exemplu: s-o scoată din antrepozit, s-o trimită mai departe, s-o importe etc.) și să depună o nouă declarație vamală. În răspuns, Autoritatea Vamală precizează că nu se mai pot folosi declarațiile vamale vechi pentru a transporta marfa, așa că trebuie întocmite unele noi.

Plângere penală împotriva autorităților vamale

În numele companiei cehe, avocatul ieșean a formulat o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Huși care a declanșat o nouă anchetă. De data aceasta împotriva Elenei Cotea, șefa Biroului Vamal Albița, pe care o acuză de abuz în serviciu. „Cauza se află în lucru la organele de cercetare penală din cadrul IPJ Vaslui – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din data de 26.06.2025”, a confirmat instituția.

Saga materialelor suspectate că ar putea avea o dublă utilizare, civilă și militară, nu se încheie aici. Între timp, la Judecătoria Vaslui, o nouă plângere a fost depusă împotriva Biroului Vamal Albița, de data aceasta de către SC Langix Auto SRL din Republica Moldova – compania care a realizat ultimul transport ajuns pe 5 octombrie la granița cu Moldova. Firma cere anulare a amenzii de 30.000 de lei emisă de vamă după data la care, potrivit ordonantei procurorului, vameșii ar fi trebuit să restituie și marfa, și mașinile.

Acest caz dezvăluie tensiuni și provocări complexe în gestionarea comerțului transfrontalier în contextul sancțiunilor internaționale și al crizelor geopolitice. Pe măsură ce anchetele continuă, rămâne de văzut dacă responsabilitățile vor fi clarificate și dacă firmele implicate vor putea să-și recupereze marfa, într-un peisaj economic marcat de reguli tot mai stricte și controale riguroase. „Ziarul de Iași” rămâne atent la evoluția anchetei și la modul în care autoritățile vor gestiona această problemă complexă.

În contextul sprijinului continuu oferit de Belarus Federației Ruse în agresiunea împotriva Ucrainei, Uniunea Europeană a extins în 2024 sancțiunile economice și comerciale aplicate regimului de la Minsk. Măsurile au vizat atât blocarea accesului la produse și tehnologii critice, cât și limitarea capacității Belarusului de a eluda sancțiunile internaționale prin intermediul rețelelor comerciale sau financiare. Cu ajutorul Chat GPT am făcut un rezumat al acestor măsuri.

Pachetul de sancțiuni din 29 iunie 2024

Adoptat de Consiliul UE, acest pachet extinde restricțiile în mod semnificativ:

Interdicții la export: sunt interzise exporturile către Belarus de bunuri și tehnologii cu dublă utilizare (civilă și militară), echipamente maritime, produse industriale avansate și articole de lux.

Interdicții la import: Belarus nu mai poate exporta în UE produse precum aur, diamante (naturale și sintetice), heliu, cărbune, țiței și produse petroliere.

Restricții asupra tranzitului: este interzis tranzitul prin Belarus al anumitor bunuri sensibile destinate Rusiei, cum ar fi echipamente spațiale, produse de aviație sau sisteme de comunicații.

Măsuri privind prestarea de servicii – Tot în iunie 2024, UE a interzis prestarea anumitor servicii către persoane fizice și entități din Belarus. Servicii vizate: contabilitate, audit, consultanță fiscală și în afaceri, servicii de inginerie, IT, cercetare de piață, publicitate, testări tehnice și consultanță juridică.

Restricții asupra transportului rutier – În cadrul aceluiași pachet de la sfârșitul lunii iunie, Belarus nu mai are acces pe teritoriul UE cu semiremorci și trailere înmatriculate în Belarus, indiferent de camionul utilizat. Companiile stabilite în UE care sunt deținute în proporție de peste 25% de entități belaruse nu mai pot efectua transporturi internaționale în și prin UE.

Clauza contractuală obligatorie („no Belarus”) – Începând din iunie 2024, UE obligă companiile europene să introducă în contractele comerciale o clauză prin care se interzice reexportul bunurilor sensibile către Belarus sau utilizarea indirectă în Belarus. Scopul este prevenirea ocolirii sancțiunilor.

Sancțiuni individuale (iulie și decembrie 2024) – În iulie 2024, 28 de oficiali belaruși (din sectorul justiției, penitenciare, securitate și propagandă) au fost adăugați pe lista de sancțiuni: le-a fost interzis accesul în UE și le-au fost înghețate bunurile. În decembrie 2024, alți 26 de oficiali și două companii din Belarus au fost sancționate pentru implicare în represiune și sprijinirea regimului Lukașenko.

Interdicțiile comerciale impuse Belarusului de către Uniunea Europeană în 2024 au fost adoptate oficial pe 29 iunie 2024, dar prevederile nu au intrat toate în vigoare imediat. Conform documentelor oficiale ale Consiliului UE și informațiilor din jurnalele juridice europene (ex. EUR-Lex), sancțiunile au intrat în vigoare oficial pe 1 iulie 2024, adică la două zile după publicarea în Jurnalul Oficial al UE (29 iunie 2024), conform uzanței juridice europene. Excepțiile sau măsurile tranzitorii au fost prevăzute pentru anumite tipuri de contracte deja în derulare la acea dată.

Contractele comerciale încheiate înainte de 1 iulie 2024 puteau fi executate, în anumite cazuri, până la o dată-limită (de obicei 1–2 luni), doar dacă se obținea o derogare de la autoritatea națională competentă dintr-un stat membru UE (de ex. în România: Ministerul Afacerilor Externe prin direcțiile de comerț exterior și control al exporturilor). Serviciile (contabilitate, inginerie, consultanță etc.) contractate anterior aveau, în unele cazuri, perioadă de tranziție de 30 de zile, dar numai dacă erau strict necesare și nelegate de entități sancționate.

