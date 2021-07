Noi efective în Copou

Rămasă cu cinci jucători la finalul sezonului trecut, Axinte, Brînză, Onea, Fr. Cristea şi Al. Zaharia, toţi cruzi, doar Onea având 23 de ani, Politehnica Iaşi începe să-şi încropească un lot de jucători. După sosirile stoperului Florin Plămadă (30 ani) şi mijlocaşului Marian Târşa (23 ani) de la FC Botoşani, ieri s-a oficializat legitimarea unui alt mijlocaş, Marian Stoenac (28 ani). Până acum doi ani, acesta a evoluat la echipe fără ştaif, Minerul Motru, Juventus Bucureşti, Cetate Deva, Viitorul Târgu Jiu, CSO Filiaşi. Stoenac a trecut apoi la FCU Craiova, unde a jucat în eşaloanele inferioare.

Aseară sau astăzi era aşteptată parafarea contractului cu jucătorul de bandă stângă Alexandru Stan (32 ani). Stan are multe jocuri în prima ligă la Astra Giurgiu şi vine după trei sezoane în care a fost în lotul FCSB.În ceea ce-l priveşte pe stoperul Robert Hodorogea (26 ani), format de Viitorul Constanţa şi se află în Iaşi de câteva zile, acesta va fi legitimat dacă va trece vizita medicală, după ce în ultima perioadă a avut mai multe probleme de sănătate.

Iaşul mai ţinteşte alţi doi jucători cu experienţă: aripa Tiberiu Serediuc (29 ani), care după ce a jucat la Otopeni, Chiajna, Botoşani, Hermannstadt, a evoluat ultima dată la Rodos, în liga a doua greacă, şi mijlocaşul Cristi Puşcaş (27 ani), de la Dunărea Călăraşi.

Totodată, Politehnica va apela şi la împrumuturi pentru acoperirea unor posturi under 21, în condiţiile în care produsele locale nu sunt considerate de mare calitate. Principalele ţinte sunt doi jucători de la FCSB: fundaşul Marian Cană (21 ani), care a jucat şi în acest an la Poli, şi atacantul Andrei Istrate (19 ani), care se află deja în Copou.

Noutăţi vor apărea şi în staff, după ce antrenorul de portari Benone Dohot şi-a reziliat ieri contractul pe cale amiabilă. “Sunt 32 de ani pe care i-am petrecut la acest club, ca jucător şi antrenor. Nu am ce să-mi reproşez, nu am ce să reproşez nimic nimănui. Mi s-a spus că se doreşte altceva, un nou început, le urez baftă celor care au venit şi să promoveze cât mai rapid” a spus Dohot. Poli, care caută antrenor de portari în condiţiile în care Ioan Cîmpeanu ezită să revină la echipa mare, are acum un staff tehnic compus din Costel Enache (principal), Cristi Ungureanu şi Adrian Senin (secunzi), Alessandro Cittadino (preparator fizic).

Mâine, de la ora 11, echipa ieşeană va disputa un nou meci de verificare, cu echipa de juniori a Liceului cu Program Sportiv Iaşi.