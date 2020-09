Noi măsuri de restricție? Raed Arafat: "Never say never, niciodată să nu spui niciodată"

Secretarul de stat din MAI Raed Arafat afirma ca autoritatile si-au propus sa nu ajunga din nou la masuri restrictive drastice cauzate de raspandirea epidemiei de COVID-19, insa nu este exclusa implementarea unor astfel de masuri daca situatia va deveni "dramatica".

"Noi am zis ca vom merge pe ideea masurilor zonale sau regionale, dar este clar ca never say never, niciodata sa nu spui niciodata. Nu stim cum va evolua si este posibil la orice moment, daca evolutia va fi una dramatica, sa se ia masuri mai drastice. Dar intentia este sa se ia masuri pe localitati, pe zone", a afirmat Raed Arafat, intrebat fiind daca se va ajunge din nou la masuri restrictive in situatia in care numarul de imbolnaviri de COVID-10 va continua sa creasca.

El a adaugat ca spera ca primarii sa nu reactioneze la fiecare carantina si sa dea in judecata Departamentul pentru Situatii de Urgenta, asa cum s-a mai intamplat.

"Ne asteptam la o colaborare cu autoritatile locale mult mai apropiata si mult mai corecta si cu toti care reprezinta autoritatile locale, astfel incat sa limitam raspandirea, ca sa nu ajungem sa restrictionam mai tarziu zone mult mai mari", a precizat Raed Arafat.

