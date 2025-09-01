Noi semafoare în cartierul Alexandru. Primăria a autorizat și proiectul de reabilitare din jurul Teatrului Național

Primăria Iași va instala noi semafoare în două zone din cartierul Alexandru cel Bun. O altă autorizație recent emisă de municipalitate are în vedere reabilitarea spațiilor publice din jurul Teatrului Național.

O intersecție care va fi semaforizată este cea dintre bld. Alexandru cel Bun și Prof. Paul Bujor. De asemenea, semafoare vor fi puse la trecerea de pietoni de pe șos. Națională, cea din dreptul pasarelei spre Gară.

În primul caz, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sebastian Buraga a precizat că semaforizarea este necesară întrucât intersecția se caracterizează „printr-o activitate comercială intensă care generează un trafic local foarte mare”. El a enumerat obiectivele din zonă: Piața Alexandru cel Bun, Biserica „Sf. Nectarie”, stațiile de autobuz, spațiile comerciale existente și blocurile de locuințe.

„Am finalizat faza de autorizare. Urmează să solicităm ofertele de preț pentru implementarea proiectelor. În acest moment nu avem costurile pentru montarea fiecărui semafor”, a comentat Buraga, aceeași situație fiind și în cazul semaforului pentru pietoni din zona pasarelei ACB – Gară.

A fost autorizat proiectul de la Teatru, inclusiv cu relocarea Teatrului CUB

O altă autorizație recent eliberată de Primăria Iași face referire la proiectul european pentru reabilitarea spațiilor publice din jurul Teatrul Național. Investiția se ridică la peste 27 milioane lei, iar banii vor fi asigurați prin intermediul Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

„Până pe 30 septembrie avem termen sa depunem proiectul integrat. Licitația de lucrări se va organiza după încheierea contractului de finanțare. Credem că vom finaliza procedura până în decembrie”, a susținut ieri Sebastian Buraga.

Proiectul prevede intervenții pe o suprafață de 1,7 hectare, inclusiv cu relocarea Teatrului CUB pe amplasamentul parcării din spatele Primăriei. Alte lucrări vor fi realizate pe strada Matei Milo și un tronson al străzii Cuza Vodă cuprins între străzile I.C. Brătianu și Mănăstirea Dancu.

Potrivit Primăriei, sunt prevăzute lucrări de refacere a pavajului, înlocuirea mobilierului urban și a sistemului de iluminat public, extinderea spațiilor verzi și reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare.

În urma implementării investiției, vor fi introduse unele restricții de circulație. Astfel, pe strada Cuza Vodă, pe tronsonul dintre intersecțiile cu strada I.C. Brătianu și strada Mănăstirea Dancu, se va interzice circulația auto, permițând doar accesul tramvaielor și al pietonilor, liniile de tramvai fiind semnalizate prin bolarzi de beton. Totodată, va fi desființat sensul giratoriu din jurul statuii lui Miron Costin, precum și locurile de parcare din jurul monumentului. Nu în ultimul rând, pe strada Matei Milo se va interzice circulația auto, permițând doar accesul pietonilor.

Publicitate și alte recomandări video