Noi vecini în tot orașul. O treime dintre cele 60 de proiecte de hotărâre dezbătute astăzi de Consiliul Local Iași sunt proiecte imobiliare

Consilierii locali vor dezbate peste 40 de proiecte de hotărâre, iar mai bine de o treime dintre acestea sunt proiecte imobiliare.

Proiecte de investiții și dezvoltări imobiliare sunt principalele subiecte de pe agenda consilierilor locali la ședința ordinară aferente lunii în curs. La acestea se adaugă rectificări bugetare, preluarea unor bunuri, actualizarea domeniului public și privat sau desemnarea reprezentanților Consiliului Local (CL) în diverse foruri.

Pasajele supraterane din Podu Roș va fi probabil unul dintre subiectele care vor isca controverse: proiectul este resuscitat după mai bine de cinci ani și cu o investiție care a crescut cu peste 120 de milioane lei (de la 71 la 193 milioane lei). „Ziarul de Iași” a relatat zilele trecute în detaliu despre această investiție.

Un alt proiect presupune începerea demersurilor pentru montarea de panouri fotovoltaice pe amplasamentul fostei gropi de gunoi de la Tomești: în acest sens, plenul va adopta o hotărâre prin care va prelua terenul de 15,3 hectare, suprafață administrată de Consiliul Județean (CJ) în susținerea proiectului de înființare a sistemul integrat de management al deșeurilor la nivelul județului.

Tot la capitolul investiții, CL va aproba indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea bazei sportive Tineretului din Tătărași: reabilitarea acestui obiectiv va costa în jurul sumei de 10 milioane lei.

În ceea ce privește proiectele imobiliare, consilierii vor dezbate investiții propuse de diverși investitori din zone precum Bucium, Galata, Zona Industriale, Copou și Tătărași. În general este vorba despre blocuri de locuințe, spații comerciale, birouri și alte tipuri dezvoltări.

