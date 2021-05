Noi vesti despre Eitan, baietelul de 5 ani supravietuitor al accidentului de teleferic

Baiatul israelian in varsta de 5 ani, Eitan, unicul supravietuitor al accidentului de teleferic din Italia, s-a trezit din coma, dar se afla in continuare in stare critica, anunta Spitalul Regina Magherita din Torino.

Baiatul israelian care este singurul supravietuitor al accidentului de teleferic soldat cu 14 morti duminica, in nordul Italiei, s-a trezit din coma si urmeaza sa iasa in curand de la reanimare, anunta spitalul din Torino in care a fost internat.

"Eitan s-a trezit acum si este constient, la reanimare. El vorbeste cu matusa sa", a anuntat un purtator de cuvant al Spitalului Regina Magherita din Torino, capitala Piemontului (nord-vest).

"Din punct de vedere clinic, el se afla in continuare in stare critica, din cauza traumatismelor de la nivelul abdomenului si toracelui si diverselor fracturi", a anuntat el.

"In zilele urmatoare el va iesi de la reanimare si va fi transferat la un serviciu de lunga sedere", a mai anuntat purtatorul de cuvant.

Trei conducatori ai societatii care gestioneaza telefericul au fost arestati miercuri din cauza ca au dezactivat in mod voit sistemul de franare de urgenta, care ar fi trebuit sa blocheze cabina atunci cand s-a rupt cablul.

Primarul din Stresa, Marcella Severino, declara ziarului ca matusa lui Eitan, sora tatalui sau, se ocupa de copil.

"Ea este foarte puternica, ceea ce-i va fi de ajutor in sustinerea nepotului sau. Ea este o prezenta stabila in viata acestui copil. Se afla pe maini bune", a declarat ea.

Baiatul in varsta de cinci ani se afla in stare grava dupa ce o cabina de teleferic a cazut in gol, la Stresa, in apropierea varfului Muntelui Mottarone, inalt de aproape 1.500 de metri, un accident soldat cu moartea celorlalti 14 pasageri - inclusiv a parintilor sai, a fratelui sau maimic in varsta de doi ani si a bunicilor sai.

