Nominalizări Globurile de Aur 2021. „Mank”, filmul cu cele mai multe nominalizari. Lista completă a favoriților

Filmat în alb negru de regizorul David Fincher, „Mank” explorează epoca de aur a Hollywoodului, prezentând povestea scenaristului Herman J. Mankiewicz, interpretat de Gary Oldman, şi realizarea celebrului film "Citizen Kane", de Orson Welles.

Un alt lungmetraj realizat de Netflix, "The Trial of the Chicago 7", scris şi regizat de Aaron Sorkin, ocupă locul al doilea în clasamentul producţiilor nominalizate şi va concura la cinci categorii de premii.

Nominalizările au fost anunţate miercuri de actriţele Sarah Jessica Parker şi Taraji P. Henson printr-o transmisiune virtuală, care a fost difuzată în cadrul emisiunii "Today" a postului de televiziune NBC.

Cea de-a 78-a gală de decernare a Globurilor de Aur va avea loc pe 28 februarie la Los Angeles. Ceremonia va fi prezentată de actriţele Tina Fey şi Amy Poehler.

Lista completă a nominalizărilor la Globurile de Aur 2021

Cea mai bună dramă cinematografică: ​​“The Father”; “Mank”; “Nomadland”; “The Trial of the Chicago 7”; “Promising Young Woman.”

Cel mai bun film muzical sau de comedie: ​​“Borat Subsequent Moviefilm”; “Hamilton,”; “Music”; “Palm Springs”; “The Prom.”

Cele mai bune seriale de televiziune, drama: “The Crown”; “Lovecraft Country”; “The Mandalorian”; “Ozark”; “Ratched.”

Cele mai bune seriale de televiziune, muzicale sau comedie: ​​“Schitt’s Creek”; “Ted Lasso”; “The Great”; “The Flight Attendant”; “Emily in Paris.”

Cel mai bun film cinematografic, limba străină: ​​ “Another Round”; “La Llorona”; “The Life Ahead”; “Minari”; “Two of Us.”

Rol principal într-un film dramatic: Riz Ahmed, “Sound of Metal”; Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom”; Anthony Hopkins, “The Father”; Gary Oldman, “Mank”; Tahar Rahim, “The Mauritanian.”

Actriţă într-un film dramatic: Frances McDormand, “Nomadland”; Viola Davis, “Ma Rainey’s Black Bottom”; Carey Mulligan, “Promising Young Woman”; Vanessa Kirby, “Pieces of a Woman”; Andra Day, “The United States vs. Billie Holiday.”

Actorul principal într-o comedie sau un film muzical: Sacha Baron Cohen, “Borat Subsequent Moviefilm”; James Corden, “The Prom”; Andy Samberg, “Palm Springs”; ”Lin-Manuel Miranda, “Hamilton”; Dev Patel, “The Personal History of David Copperfield.”

Actriţa principală într-un film de comedie sau muzical: ​​Maria Bakalova, “Borat Subsequent Moviefilm”; Michelle Pfeiffer, “French Exit”; Anya Taylor-Joy, “Emma”; Kate Hudson, “Music”; Rosamund Pike, “I Care A Lot.”

Cel mai bun regizor: ​​Chloé Zhao, “Nomadland”; Regina King, “One Night in Miami”; David Fincher, “Mank”; Aaron Sorkin, “The Trial of the Chicago 7”; Emerald Fennell, “Promising Young Woman.”