Nord-Est, singura regiune cu stagnare în privința autorizaților de construire rezidențială. Cifre inedite din regiune și din țară. Cum stă Iașul?

În primele opt luni ale anului 2025, Nord-Estul României a fost singura regiune în care numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale a scăzut (-0,2%) față de aceeași perioadă a anului trecut.

Chiar dacă totalul regional rămâne aproape constant, dinamica diferă de la județ la județ: Iașul și Neamțul au înregistrat creșteri, în timp ce Bacăul, Suceava și Vaslui au înregistrat scăderi.

Iașul este pe plus

Privind Regiunea Nord-Est, așa cum se conturează din datele publicate de Institutul Național de Statistică în ce privește autorizațiile de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale, tabloul primele opt luni ale anului 2025 arată o imagine de echilibru, dar cu nuanțe importante între județe.

Iașul, motorul regional al dezvoltării rezidențiale, a înregistrat 1.368 de autorizații, cu 7% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Această evoluție reflectă interesul constant pentru apartamente noi și proiecte rezidențiale în municipiu și în zonele limitrofe, chiar și într-un context regional marcat de stagnare.

Județul Neamț a înregistrat cea mai mare creștere procentuală din regiune, +11,7%, ceea ce sugerează o mobilizare a pieței de locuințe noi în orașele mai mici, dar cu potențial de dezvoltare.

În județul Botoșani numărul autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale eliberate în primele opt luni ale anului 2025 a urcat cu aproape 9% față de primele opt luni din 2024 (de la 394 anul trecut, la 429 autorizații în acest an), arătând că și aici există cerere pentru locuințe noi, chiar dacă ritmul nu este la fel de intens ca în Iași sau Neamț.

Scădere de 11,3% în Bacău

În contrast, Bacăul a consemnat o scădere de 11,3%, iar în județele Suceava și Vaslui s-au eliberat cu 7%, respectiv 5% mai puține autorizații pentru clădiri rezidențiale decât anul trecut. Această dinamică arată că nu toate județele Nord-Estului se află pe un trend ascendent; unele zone par să fi atins o limită temporară în dezvoltarea rezidențială sau se confruntă cu constrângeri locale, cum ar fi terenuri disponibile mai puține sau proiecte amânate.

Per ansamblu, regiunea Nord-Est a rămas aproape constantă, cu 4.720 de autorizații eliberate, față de 4.729 în perioada similară a anului trecut (-9). Practic, este singura regiune din România care înregistrează o ușoară scădere.

În restul țării, tendințele sunt mai clare și mai pronunțate. Regiunea Vest conduce clasamentul creșterilor, cu 17,3% mai multe autorizații în acest an decât în primele opt luni ale lui 2024, urmată de Regiunea Centru (+12%). Pe de altă parte, regiunile Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest și București-Ilfov au înregistrat creșteri moderate, între 3% și 5%, iar Sud-Muntenia și Sud-Estul au avut evoluții mai temperate, sub pragul de 2%.

Astfel, 2025 conturează o imagine în care Nord-Estul rămâne singura regiune cu o ușoară stagnare în autorizațiile de construire. Ritmul diferă de la oraș la oraș, iar regiunea pare să se dezvolte cu pași măsurați, în timp ce alte zone ale țării accelerează semnificativ ritmul construcțiilor rezidențiale.

