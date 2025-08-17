Nord-Estul României, la coada reabilitării termice: șase județe au reușit să modernizeze un singur bloc în cinci ani

În timp ce alte regiuni ale țării au făcut pași vizibili în direcția eficienței energetice, Nord-Estul rămâne aproape absent din peisajul reabilitării termice. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în cele șase județe ale Regiunii Nord-Est, doar o singură clădire rezidențială a fost reabilitată termic în ultimii cinci ani – anul trecut, la Iași.

Unde a prins programul cel mai bine

Programul național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform OUG 18/2009, are ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și îmbunătățirea calității aerului. Cu toate acestea, regiunea Nord-Est pare să fi rămas în afara acestui efort național.

Între 2020 și 2024, în județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, doar o clădire a fost reabilitată termic. Prin comparație, regiuni precum Sud-Vest Oltenia au înregistrat 16 reabilitări doar în 2024, iar Regiunea de Dezvoltare Centru a ajuns la 15 clădiri în același an. București-Ilfov, deși în scădere față de anii anteriori, a avut patru reabilitări în 2024, iar Nord-Vestul a crescut de la zero clădiri rezidențiale reabilitate termic în 2023, la 11 în 2024.

Anul trecut, de exemplu, campioane ale reabilitărilor termice a blocurilor au fost județele Gorj (16) și Mureș (10) – în care s-au concentrat aproape jumătate dintre proiectele înregistrate la nivelul întregii țări.

Reabilitarea termică nu este doar o chestiune de confort, ci și una de responsabilitate ecologică și economică. Clădirile eficiente energetic contribuie la reducerea facturilor, la protejarea mediului și la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, în special cele referitoare la energie curată și la prețuri accesibile.

Zona București-Ilfov a luat caimacul

În total, din 247 de clădiri reabilitate termic la nivelul țării prin Programul național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, majoritatea covârșitoare s-a concentrat în patru regiuni: în București-Ilfov au fost reabilitate 84 de clădiri, adică 34% din total, în Sud-Vest Oltenia 21% din total (53 de clădiri), în Centru 36 de clădiri și alte 36 au fost reabilitate în Sud-Muntenia. La polul opus s-au situat Regiunile Nord-Est (cu o clădire reabilitată termic în decurs de cinci ani) și regiunea Vest, cu un total de cinci clădiri reabilitate.

Această discrepanță ridică semne de întrebare privind accesul la finanțare, implicarea autorităților locale și gradul de conștientizare al populației din Nord-Est. În condițiile în care programul se adresează direct asociațiilor de proprietari, lipsa de sprijin administrativ e factorul decisiv care a făcut posibilă performanța de 0% clădiri reabilitate termic din totalul național din ultima jumătate de deceniu. O singură clădire refăcută în cinci ani nu este doar o statistică – este un semnal de alarmă.

Publicitate și alte recomandări video