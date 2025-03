„NORDIS DE IAȘI” – Dezvoltator în insolvență, clienți în impas: trebuie să mai dea zeci de mii de euro în plus. „Plătiți sau pierdeți apartamentele”

„Ziarul de Iași” trăgea un semnal cu privire la situația ieșenilor care au achiziționat apartamente în ansamblurile Solumnia și Viliera încă din februarie 2024. Atunci, avocații unor clienți ne-au contactat să ne expună situația, dar și riscurile, spunând că e o rețetă pe care au văzut-o folosită în multe spețe similare.

Cum funcționează: după ce clienţii dau bani să le fie construite apartamentele, blocurile sunt ridicate, aproape finalizate, dezvoltatorul spune că are datorii prea mari, declară insolvenţa, iar înaintea proprietarilor, la masa credală, apar unii creditori care cer sume foarte mari.

Dacă ante-contractele încheiate pentru ridicarea blocurilor nu sunt înscrise în Cartea funciară, atunci administratorul judiciar, numit de instanţă, va constata că valoarea din prezent a apartamentelor este mai mare decât cea din momentul semnării contractului și va decide scoaterea acestora la vânzare cu preţul actualizat, pentru a putea fi acoperite datoriile dezvoltatorului către creditori. Iar dacă persoanele care au cumpărat apartamente nu se înscriu la masa credală, rămân fără banii plătiți pe apartamente și fără locuințele pentru care au așteptat și ani de zile.

În cazul Solumnia și Viliera, mulți cumpărători au fost deja înscriși la masa credală. Iar la începutul lunii martie aceștia au început să primească notificări că pe apartamentele pe care le-au achitat, chipurile integral, în 2019 și 2020, mai au bani mulți de dat. Conform unor înștiințări primite de clienți și intrate în posesia „Ziarului de Iași”, oamenilor le-a fost cerut și 30.000 de euro peste prețul plătit inițial pentru un apartament cu o cameră.

Ansamblul Viliera este construit pe 5 hectare, în Iaşi, pe strada Fundac Bucium nr. 85. Sunt patru clădiri rezidenţiale, de tip vilă, cu demisol, parter, două etaje şi mansardă. În total sunt 56 de apartamente, dintre care 20 au o cameră şi 36 câte două camere. Sunt 67 de locuri de parcare supraterane, alături de 28 de spaţii de depozitare.

Ansamblul Solumnia este pe strada Aurel Vlaicu nr. 84 şi reprezintă o construcţie de 12 etaje care are 121 de apartamente. În total sunt 17 niveluri, fiindcă este o parcare subterană cu trei etaje, demisol şi parter, suprafaţa totală de 10.310 metri pătraţi, dintre care 5.137 subterani şi o înălţime de 42 de metri de la sol.

După ce clienții au achiziţionat aproape toate apartamentele, în 2019 şi 2020, termenele de predare ale lor au tot fost împinse, până la finalul anului 2023, când compania CROSSGATE şi-a declarat insolvenţa. Principalii creditori care vor să recupereze banii de la firma deţinută de notarul Dan Alexandru Coste sunt Financent SRL, ICDS Estate SRL, Teodora şi Andrei-George Costin.

Deci ansamblurile, aproape de finalizare, nu au fost predate clienţilor, firma a intrat în insolvenţă, iar principalii creditori sunt firme şi apropiaţi ai notarului Dan Alexandru Coste. Într-un amplu interviu oferit „Ziarul de Iaşi” la publicarea primului material pe acest subiect, notarul a negat acuzaţiile şi a explicat că toate măsurile pe care le-a luat de atunci și până astăzi au fost gândite astfel încât toţi clienţii să-şi primească fie apartamentele pe care le-au plătit, fie banii înapoi.

Problema o reprezintă însă suma de bani plătită. Silviu Munteanu, unul dintre avocații care reprezintă mai mulți clienți care au achiziționat apartamente în cele două complexe rezidențiale, spune că va încerca prin toate căile legale ca prețurile să rămână cele din momentul achiziției.

Practic acum, după ce au fost receptate lucrările la ansamblul Solumnia, pe baza unui raport de evaluare demarat în timpul insolvenței, s-a stabilit că valoarea de piață a apartamentelor este mult mai mare față de momentul în care clienții au făcut prima dată achizițiile. Astfel, ei sunt puși în fața opțiunii de a plăti sumele suplimentare sau de a renunța la apartamente, chiar și fără a primi înapoi banii dați inițial.

Avocații denunță întreaga procedură: spun că nu există bază legală pentru ca cei înscriși la masa credală să accepte să răspundă în șapte zile pentru a nu-și pierde dreptul asupra apartamentelor. Mai mult, dezvoltatorul a solicitat întreaga sumă, stabilită în urma evaluării, într-o singură tranșă, în cel mult 60 de zile de la momentul primirii notificărilor.

„Ziarul de Iași” a luat legătura și cu notarul Dan Alexandru Coste, care a explicat că ansamblul urma să fie intabulat săptămâna trecută. Tot el a menționat că lucrările au fost recepționate și certificatul de edificare emis de către Primărie. Notarul spune că majoritatea clienților au înțeles toate problemele, inclusiv legate de durata construcției, intrarea în insolvență, chiar și plata suplimentară. Conform acestuia, din 70 de persoane care au drepturi asupra apartamentelor doar la Solumnia, 50 și-au exprimat intenția de a merge mai departe cu achiziția în noile condiții.

„Totul trebuie validat la masa credală și se va vedea exact care și câți doresc achiziția și câți vor doar daune și dobânzi. Acestea sunt cifrate la peste 2 milioane de euro, exceptând banca, care la momentul discuției are 1,4 milioane de euro pretenții doar din dobânzi. Toate acestea vor trebuie plătite, sunt 3,5 milioane de euro de daune, penalități și despăgubiri. Eu m-am luptat un an și patru luni pentru ca toți cei au dat bani să aibă dreptul la opțiuni, banca nefiind de acord cu asta. Am avut parte de acțiuni șicanatorii, s-a contestat până în ultima redută, nu s-a făcut economie de niciun glonte”, a declarat Dan Alexandru Coste pentru „Ziarul de Iași”.