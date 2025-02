Nordis, sub lupă: o fotografie explozivă de la Iași! Schema apartamentelor duplicate și legătura cu firme din oraș

Apartamentul numit inițial „Mallorca nr. 207”, pentru care doi clienți ieșeni încheiaseră o promisiune de vânzare-cumpărare, a fost redenumit și vândut companiei ieșene Multiactive Finance SRL ca fiind „apartamentul 43”. Clienții inițiali au descoperit totul abia după ce au apelat la un expert în cadastru pe care l-au angajat ca să le identifice apartamentul.

Cazul e dat ca exemplu în Referatul cu propunere de luare a măsurii arestului preventiv din 4 februarie întocmit de procurorii DIICOT în Dosarul Nordis atunci când procurorii vor să ilustreze unul dintre modurile în care clienții Nordis ar fi fost păgubiți. Notarul care a întocmit atât actele apartamentului „Mallorca 207”, cât și pe cele ale locuinței redenumită „apartamentul 43”, a fost Ioana Băsescu, fiica fostului președinte al României, Traian Băsescu, mai precizează anchetatorii.

Apartamente vândute de mai multe ori

„Strict juridic, nu se poate vorbi de o vânzare multiplă întrucât promisiunea de vânzare-cumpărare nu este un act translativ de proprietate, însă acest mod de operare din partea grupării relevă demersurile frauduloase, activități subsumate infracțiunii de înșelăciune, mai ales în condițiile în care clienții au achitat avansuri de 90-95 % sau integral prețul unităților locative”, notează procurorii.

Anchetatorii subliniază însă o serie de nereguli în autorizarea și recompartimentarea unor imobile din proiectul Mamaia.

Pe de o parte, procurorii arată că dezvoltatorul a realizat o recompartimentare a unor apartamente după ce autorizațiile de construcție au fost emise:

„Astfel, în 2023 se regăsesc mai multe autorizații care vizează și recompartimentarea”. Scopul real al acestor modificări era de a schimba numerotarea și denumirea apartamentelor pentru a le putea vinde altor persoane, chiar dacă aceste apartamente făceau obiectul unor promisiuni de vânzare-cumpărare. Astfel, un apartament cu o anumită denumire și indicativ era redenumit, deși fizic rămânea în aceeași poziție. Așa se face că mai multe persoane au reclamat că imobilele contractate au fost vândute de două sau mai multe ori către alte persoane.

Recompartimentări fără acordul proprietarilor

Procurorii vorbesc apoi despre lipsa acordului proprietarilor pentru aceste modificări. „În ceea ce privește corpurile 1-3 din proiectul Mamaia, unde foarte multe imobile au fost vândute deja proprietarilor, nu este clar cum s-a putut proceda la autorizarea recompartimentării și la punerea în practică a acesteia fără acordul proprietarilor”.

Prin aceste modificări, s-a urmărit evitarea răspunderii juridice în situația în care un client care a semnat o promisiune de vânzare-cumpărare descoperă că apartamentul pentru care a plătit avansul a fost vândut altcuiva.

Aceste modificări au creat dificultăți majore pentru cumpărători în identificarea apartamentelor pe care le-au contractat, mai ales în cazul în care au inițiat proceduri legale. În cazul clienților Baboi Iulia Andreea și Baboi Sorin Constantin, aceștia au descoperit, cu ajutorul unui expert cadastrist, că apartamentul pe care l-au contractat prin promisiunea de vânzare-cumpărare a fost vândut altcuiva și renumerotat.

Deși promisiunea de vânzare-cumpărare nu este un act de transfer de proprietate, acest mod de operare relevă activități frauduloase subsumate infracțiunii de înșelăciune, mai ales când clienții au plătit avansuri mari sau integral pentru unitățile locative, mai spun procurorii.

Caterina Delcea, fondatoare a unei companii alături de Daniel Penciuc

„Ziarul de Iași” a scris pe larg despre capcanele contractelor de vânzare cumpărare a apartamentelor noi, explicate de un notar (vezi link la finalul articolului).

În cazul „apartamentului 43”, antreprenorii ieșeni ai Multiactive Finance SRL pot să stea liniștiți: au fost ultimii cumpărători ai acelui apartament. Pe de altă parte, însă, compania ieșeană are de recuperat peste 42 de milioane de lei de la Nordis Management, potrivit tabelului preliminar al creanțelor. Ceea ce ar putea reprezenta un motiv serios de îngrijorare pentru Caterina și Cristian Delcea și pentru asociatul lor, Bogdan Gheorghiu.

Asta cu atât mai mult cu cât Caterina Delcea – unul dintre potențialii păgubiți în dosarul Nordis – este fondatorul unei alte companii, Omnis Nomen SRL, alături de Daniel Penciuc – director de marketing în cadrul Grupului Nordis și acționar în câteva dintre firmele grupului implicat în aceste zile în cel mai mare scandal imobiliar din România.

Omnis Nomen SRL, cu sediul social în București, a fost înființată la finalul lunii decembrie 2023 și reprezintă o inițiativă recentă a celor doi oameni de afaceri ieșeni pe care contextul actual pare să îi plaseze în tabere diferite. Penciuc deține 50% din activele acestei companii care are ca obiect principal de activitate „Comert cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare”, în timp ce restul de acțiuni sunt deținute de Caterina Delcea (25%) și Elena Anca Tocariuc (25%).

O fotografie care confirmă multe bănuieli

Pe de altă parte, o fotografie intrată în posesia „Ziarului de Iași” îi arată pe oamenii de afaceri ieșeni Cristian Delcea și Daniel Penciuc discutând într-un restaurant, în toamna anului 2024.

Legendă: Daniel Penciuc, director de marketing Nordis (dreapta) și Cristian Delcea, acționar Multiactive Finance SRL (stânga). Un instantaneu care confirmă implicarea primului în achizițiile care se făceau în proiectul Nordis, despre care ZDI a relatat pe larg ieri

În timp ce procurorii vorbesc despre o politică agresivă de marketing promovată de grupul Nordis (departament condus de Penciuc), apar și alți oameni de afaceri din Iași care spun că ar fi fost abordați de acesta în încercarea de a-i convinge să cumpere proprietățile dezvoltatorului aflat acum în centrul celui mai mare scandat imobiliar din România.

Daniel Penciuc: „Ca profesionist, am livrat servicii de calitate”

Pe de altă parte, Daniel Penciuc spune că acuzațiile formulate de procurori împotriva sa nu sunt conforme cu realitatea, ba chiar e la rândul său o potențială victimă, în condițiile în care așteaptă și el să intre în posesia unui apartament cumpărat în Mamaia. Puteți citit integral punctul de vedere al lui Daniel Penciuc în continuare.

„Am refuzat o reacție inițială, deoarece nu vreau să comentez asupra unei anchete în desfășurare. Văzând totuși abordarea dumneavoastră din articolul de astăzi, aș vrea să fac câteva precizări: Acuzațiile formulate nu sunt conforme cu realitatea. Înțeleg că este un dosar complex, dar sunt convins că în perioada următoare lucrurile se vor clarifica. Prima interacțiune cu Nordis a fost în 2018, când am cumpărat un număr de 4 unități, într-un bloc dezvoltat de aceștia în zona Herăstrău din București.

Pentru o perioadă de 3 ani, am fost un furnizor de servicii de comunicare și design, servicii în urma cărora am și astăzi facturi neplătite, de aproape 3 ani de zile, cu care m-am înscris la masa credală. Mai mult, am achiziționat și un apartament la Mamaia în a cărui posesie încă nu am intrat. Ca profesionist, am livrat servicii de calitate, așa cum fac pentru fiecare dintre clienții mei. În toată aceasta perioadă, Nordis nu a fost singurul meu client.

Țin să menționez că firmele prin intermediul cărora prestez servicii au fost controlate riguros chiar anul trecut de către ANAF, cărora le-am prezentat contracte, facturi, dar și rapoarte de activitate, verificarea fiind încheiată fără nicio sancțiune”.

