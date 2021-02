Noroc că a scăzut rata de infectare. La Infecţioase nu sunt detectoare de fum, iar la Spitalul din Leţcani s-au tras obloanele

La ultima verificare a inspectorilor ISU, pe lângă neregulile găsite la instalaţia electrică ("defecţiuni, improvizaţii sau condiţii în care se generează supracurenţi sau suprasolicitări din cauza racordării unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor" – potrivit raportului), au mai fost constatate şi absenţa unor mijloace de alertă a incendiilor. “Am fost verificaţi într-adevăr în noiembrie, anul trecut, după tragedia de la Piatra Neamţ. Am primit un proces-verbal prin care ni s-au făcut anumite recomandări. Imediat, am luat măsurile care puteam să le luăm şi am continuat să facem periodic un update la aceste lucruri foarte importante. În momentul de faţă, luminile de evacuare funcţionează şi sigur, trebuie să găsim modalitatea de a monta şi detectoarele de fum. De asemenea, la ultima întâlnire care a avut loc la Consiliul Judeţean s-a luat în discuţie şi înfiinţarea unui grup de pompieri care să deservească strict spitalele aflate în subordine", a declarat Florin Roşu, managerul Spitalului de Boli Infecţioase.

Acesta a ţinut să sublinieze că unitatea medicală este una dintre cele mai vechi din Iaşi, şi dat fiind faptul că este una pavilionară, lucrările de rabilitare sunt anevoioase. “Spitalul este din 1890, deci foarte vechi. O parte din pavilioane au fost reabilitate periodic. În momentul de faţă mai avem pavilionul 7 unde nu s-au făcut investiţii. Aici am decis deocamdată ca din fonduri proprii să facem o sterilizare şi o igienizare, urmând apoi ca, sprijiniţi de CJ, să realizăm şi o reparaţie generală a clădirii, aducând-o la standarde europene", a adăugat Florin Roşu.

În ceea ce priveşte Spitalul Modular Leţcani, unitatea are o autorizaţie provizorie de la ISU, dar în continuare se află închis. “Noi, din punct de vedere medical, ne-am făcut datoria. Am făcut o sterilizare cu simţ de răspundere. Fiind spital format din containere, nu are pereţii văruiţi, ci sunt dintr-un material plastifiat. În consecinţă, durata lucrărilor de sterilizare a fost ceva mai mare. Urmează ca, în momentul de faţă, proprietarul, respectiv Agenţia Euronest, să rezolve mentenanţa sistemului energetic şi de încălzire. Noi suntem acolo pe baza unui contract de comodat. Până când aceste probleme nu vor fi rezolvate de proprietar, Spitalul Modular Leţcani nu va primi bolnavi pentru că, aşa cum am mai spus, pacientul primează atât din punct de vedere medical, cât şi din punctul de vedere al siguranţei sale fizice. Din fericire, dinamica cazurilor este în scădere şi, astfel, putem să manageriem eficient pacienţii, atât cei din ATI, cât şi cei cu forme medii sau uşoare", a mai spus Florin Roşu.