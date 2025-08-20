Norvegia va dona profiturile obţinute din meciul cu Israel din calificările Cupei Mondiale 2026, către activităţi umanitare în Gaza

Federaţia Norvegiană de Fotbal (NFF) a anunţat miercuri că „nu poate rămâne indiferentă” faţă de problemele umanitare din Gaza şi va dona toate profiturile obţinute din meciul cu Israel, din calificările la Cupa Mondială 2026, pentru a sprijini activităţile umanitare din zonă, potrivit News.ro.

„Nici noi, nici alte organizaţii nu putem rămâne indiferenţi în faţa suferinţelor oamenilor şi atacurilor disproporţionate la care este supusă populaţia civilă din Gaza de atât de mult timp”, a declarat Lise Klaveness, conducătoarea NFF, într-un comunicat. „Dorim să donăm veniturile obţinute din acest meci unei organizaţii umanitare care salvează vieţi în Gaza în fiecare zi şi oferă ajutor activ de urgenţă pe teren”, a spus ea.

Federaţia israeliană de fotbal a răspuns miercuri acestei acţiuni, îndemnând omologul său norvegian să condamne atacurile şi luarea de ostatici din 7 octombrie 2023 de către Hamas. Într-o declaraţie publicată iniţial de cotidianul britanic The Telegraph, federaţia israeliană a cerut, de asemenea, norvegienilor să „se asigure că banii nu sunt transferaţi către organizaţii teroriste sau către vânătoarea de balene”, referindu-se la o problemă pentru care Norvegia s-a confruntat cu critici la nivel global.

Federaţia norvegiană a declarat că lucrează cu UEFA şi şi cu poliţia naţională la măsurile de securitate pentru meciul cu Israel, din 11 octombrie. Se preconizează că măsurile suplimentare de securitate vor limita capacitatea stadionului Ulevaal, din Oslo, aşteptându-se la un minus de cel puţin 3.000 de locuri. Media spectatorilor echipei naţionale norvegiene pe stadionul Ullevaal este, de obicei, de 26.000 de spectatori.

