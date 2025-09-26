„Note arbitrare, lipsite de respect, jignesc inteligența”. Rezultatele concursului de manager al Operei au nemulțumit pe toată lumea. Când va fi reluată proba?

Concursul pentru funcția de manager la Opera din Iași a luat o turnură neașteptată și criticată de către toți cei implicați. Comisia care a evaluat proiectele de management ale celor trei candidați admiși în concurs – Morel Marius Negru, Vasilica Stoiciu Frunză și Alexandru Petrescu – a decis că toate proiectele nu merită notă de trecere, 7. Prin urmare, concursul s-a anulat. Candidații critică decizia, acuză jocuri de culise, iar legea spune că totul trebuie reluat.

Șirul ciudățeniilor cu privire la concursul de la Opera din Iași nu s-a oprit doar la cele legate de respingerea dosarului managerului interimar, Andrei Fermeșanu. Pe parcursul zilei de miercuri, 24 septembrie, cei trei candidați rămași în concurs așteptau să vadă cum vor progresa lucrurile. Conform calendarului, trebuiau să primească notele pe email, fiindcă pe 24 și 25 urmau să aibă loc interviurile.

Zvonurile cu privire la faptul că se va anula concursul au început să circule în Iași, prin Operă, încă de dimineață. Dar ele au fost dublate și de faptul că aceeași comisie i-ar fi respins contestația depusă de Andrei Fermeșanu, pe lipsa unui cadru legal pentru depunerea ei. Când însă s-a făcut ora 20 și Ministerul Culturii nu doar că nu a comunicat rezultatele, dar nici nu a răspuns la vreo solicitare, candidații și-au dat seama că nu va mai avea loc competiția.

Abia la 22.45 au venit emailurile: toți trei candidații respinși, așa cum a scris și „Ziarul de Iași”. Notele? 5,38, 5,81 și 6,81. Candidații și echipele lor, cu care reporterii ZDI au discutat pe parcursul zilei, s-au declarat șocați. Din informațiile noastre, cea mai mare notă a luat-o Alexandru Petrescu, 6,81, apoi Marius Negru, cu 5,81, și ultima notă Vasilica Stoiciu Frunză – 5,31. Luni ar urma să fie confirmate notele chiar de Ministerul Culturii. Tot luni, ar urma să fie făcute cunoscute, pentru candidați, numele persoanelor care au făcut parte din juriu.

„Nu suntem niște începători”

Vasilica Stoiciu Frunză a declarat, pentru „Ziarul de Iași”, că notele sunt arbitrare și că arată clar o lipsă de respect a comisiei.

„Cine citește cu atenție condițiile de participare la concurs observă că sunt necesare studii universitare și competențe care se obțin după mulți ani de muncă și experiențe. De aceea e greu de crezut că notele oferite pentru proiecte au o bază reală de evaluare, devenind cifre arbitrare, lipsite de respect, care chiar jignesc inteligența. Dacă atâta s-a putut, din punct de vedere al evaluatorului, asta este. Nu suntem niște începători care trăiesc în visuri manageriale”, a declarat Vasilica Stoiciu Frunză.

Aceasta a acuzat existența unor jocuri de culise, dar a precizat că nu se va lăsa convinsă să nu candideze din nou, când va relua ministerul concursul.

„Probabil că și jocurile de culise implicite au fost surprinse de anumite detalii profesionale din proiectul meu, luându-se o decizie fără originalitate în locul unei deschideri firești la un anumit nivel de a face din interviul care nu a mai avut loc o dezbatere analitică lămuritoare. Jocurile de culise parțial cunoscute care, din păcate, atentează la valoarea artistică, la artă în sine, care hotărăsc după alte criterii mersul, dezvoltarea lucrurilor, nu fac decât să încremenească spiritul”, a mai punctat Vasilica Stoiciu-Frunză.

Veste bună pentru managerul interimar: poate participa la concurs

Și Alexandru Petrescu s-a declarat surprins de notele înaintate de comisie, dar nu a precizat dacă e încă hotărât să meargă mai departe. „Nu am ce să comentez. A fost o comisie care a studiat planul de management, l-au notat ca atare și asta este, mergem mai departe. Încă nu m-am gândit dacă voi concura din nou, în cazul în care concursul va fi reluat”, a spus acesta.

Morel Negru nu a vrut să comenteze nota primită, dar din sursele „Ziarul de Iași” acesta, de principiu, nu ar mai vrea să participe la concurs, dacă acesta se va relua.

Conform legii, însă, Ministerul Culturii nu are doar opțiunea, ci și obligația să reia concursul, în termen de 30 de zile de la momentul în care acesta a rămas fără obiect. Prin urmare, cel târziu la finalul lunii octombrie ar urma să fie deschisă din nou procedura de depunere a dosarelor.

Cum comisia se modifică și concursul se reia, la această etapă se poate înscrie și Andrei Fermeșanu, managerul interimar, care a fost respins la selecția dosarelor fiindcă în lucrarea sa erau aspecte ce puteau fi considerate ca fiind semne către comisia de evaluare. Fiindcă particularitatea competiției este aceea că jurizarea este făcută în orb, anonim: evaluatorii nu știu ale cui sunt proiectele pe care le citesc. Abia la proba interviului candidații se întâlnesc cu comisia pentru a-și susține planul de management și a vorbit despre implementarea sa.

Publicitate și alte recomandări video