Note mari în catalog, rezultate dezastruoase la Evaluarea Națională 2025: de la 9,67 la 4,92. Discrepanțe care ridică semne de întrebare în școlile din județul Iași

Rezultatele de la Evaluarea Națională 2025 din județul Iași scot la iveală o discrepanță alarmantă între notele obținute de elevi în timpul gimnaziului și cele de la examenul național. Zeci de elevi cu medii de absolvire peste 8,00 au obținut la examen note sub 3,00, iar în unele cazuri, diferențele ajung și la 5 puncte.

Cum poate avea un elev o medie de aproape trei ori mai mică la examen față de media de absolvire? Fenomenul ridică semne de întrebare privind obiectivitatea evaluărilor din timpul anilor de studiu, mai ales în școlile din mediul rural, dar și în unele unități de învățământ din municipiul Iași.

Două medii de doar un punct

La Evaluarea Națională 2025, două medii de 1,00 au fost înregistrate în județul Iași: una la Școala Gimnazială din Dumbrăvița și cealaltă la Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” din Podu Iloaiei. Ambii elevi au obținut nota 1,00 la ambele probe, în ciuda faptului că mediile lor de absolvire au fost 6,33, respectiv 6,91. Tot în județ, alte șase note situate între 1,00 și 2,00 au fost obținute de elevi de la școlile din Poiana, Humosu, Valea Seacă, Hălceni, Șipote și Zmeu, deși mediile lor de final de gimnaziu variază între 6,38 și 6,76.

Medii de absolvire aproape triple față de cele de la Evaluarea Națională

Situații similare se regăsesc și în rândul celor 102 elevi care au obținut medii între 2,00 și 3,00 la Evaluarea Națională din acest an. Dintre aceștia, doar unul a avut media de absolvire sub 6,00 – mai exact, 5,83. Pentru restul, cea mai mică medie generală din gimnaziu a fost 6,04. Mai mult, există șase cazuri în care elevii au avut medii de absolvire cuprinse între 8,01 și 8,50, dar au obținut sub 3,00 la examen.

Un exemplu relevant este cel al unui absolvent de la Școala Gimnazială Alexeni, care a încheiat gimnaziul cu media 8,50, dar a obținut doar 3,30 la Limba română și 2,50 la Matematică, ceea ce înseamnă media 2,90 la Evaluarea Națională. Iar acesta nu este un caz izolat.

În municipiul Iași, la Școala Gimnazială „Gheorghe I. Brătianu”, un elev cu media 8,10 la finalul clasei a VIII-a nu a reușit să obțină nici măcar media 3,00 la examen. Alte exemple vin din Moțca și Zmeu, unde absolvenți cu medii de 8,21 și 8,12 au obținut doar 2,82 la Evaluare. La școlile din Dumești și Valea Seacă, câte un elev de la fiecare a avut media gimnaziului de 8,23, respectiv 8,01, dar au obținut doar 2,60 la examen – medie de peste trei ori mai mică decât cea acumulată în timpul anilor de studiu.

De la 9,67 în catalog, la 4,92 la Evaluarea Națională

Pe măsură ce înaintăm în clasament și analizăm cazurile elevilor cu medii între 3,00 și 4,99 la Evaluarea Națională 2025, observăm același tipar: mediile de absolvire rămân considerabil mai mari, uneori chiar duble față de rezultatele de la examen. Acest contrast evidențiază o tendință clară de supraevaluare a notelor în timpul gimnaziului, în raport cu nivelul real de pregătire al elevilor.

De exemplu, la Școala Gimnazială Mănăstirea, un elev a absolvit cu media 8,90, dar a obținut doar 3,90 la Evaluare. La Școala Profesională Coarnele Caprei, un alt candidat a avut media anilor de studiu 9,06, însă la examen nu a reușit să treacă de 4,00.

Cel mai semnificativ dezechilibru este înregistrat la Școala Gimnazială Goești, unde un elev cu media de absolvire 9,67 a obținut la Evaluarea Națională doar 4,92 – aproape jumătate față de cât indicau notele sale din gimnaziu.

„Note umflate” în gimnaziu, rezultate modeste la Evaluare: fenomen extins în școlile din mediul rural, dar prezent și în oraș

Desigur, rezultatele slabe de la Evaluarea Națională pot fi puse, într-o anumită măsură, pe seama emoțiilor sau a lipsei de pregătire psihologică pentru un examen cu miză – cum este admiterea la liceu. Totuși, în județul Iași există sute de cazuri în care media de absolvire este aproape dublă față de cea obținută la examen, semnalând o discrepanță sistematică.

Analiza arată că această practică a „notelor umflate” în timpul gimnaziului se regăsește preponderent în școlile din mediul rural. Cu toate acestea, există și exemple din municipiul Iași. La Școala Gimnazială „Veronica Micle”, de pildă, au fost identificați mai mulți elevi cu diferențe de cel puțin 4 puncte între media de absolvire și cea de la Evaluare. Alte unități de învățământ din oraș unde apar astfel de situații, deși în număr mai redus, potrivit datelor din ierarhia la nivel județean, sunt: Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Școala Gimnazială „Gheorghe I. Brătianu”, Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță”, Școala Gimnazială „Elena Cuza”, Liceul cu Program Sportiv, Școala Gimnazială „George Călinescu”, Liceul Teoretic „Miron Costin”, Școala Gimnazială „Alecu Russo”, Școala Gimnazială „Mihai Codreanu” etc.

În ceea ce privește școlile cu cele mai mari discrepanțe între mediile din anii de gimnaziu și cele de la examen, reporterii „Ziarul de Iași” au remarcat în special școlile gimnaziale din Valea Seacă, Zmeu, Alexeni, Podolenii de Sus și Topile. Fenomenul pare a fi, însă, unul generalizat în mediul rural, fapt ce reiese din analiza rezultatelor situate în partea inferioară a ierarhiei județene.

Diferențe de până la 5 puncte între școală și examen

Pentru a ilustra mai clar amploarea fenomenului, au fost analizate, aleatoriu, situațiile la trei dintre școlile unde diferențele dintre mediile de absolvire și rezultatele la Evaluarea Națională sunt semnificative.

La Școala Gimnazială din Alexeni, discrepanțele variază între 3,57 și 5,06 puncte. De exemplu, un elev cu media generală 7,21 a obținut doar 2,15 la examen. Altul, cu media 8,50 în timpul anilor de studiu, a luat 2,90 la Evaluare, iar un elev cu media 9,64 a obținut doar 4,67 la examenul național.

Situații similare apar la Școala Gimnazială din Zmeu, unde 20 de absolvenți au diferențe între cele două medii cuprinse între 2,21 și 5,26 puncte. Un candidat a obținut nota 1,00 la Limba română și 2,00 la Matematică, adică media 1,50 la Evaluarea Națională, deși media anilor de gimnaziu era 6,76. Un alt elev, cu media 7,93 la absolvire, a reușit să obțină doar 2,70 la examen. Diferențe mari apar și în cazul elevilor care au trecut pragul mediei 5,00 la Evaluare. De pildă, un elev care a obținut 5,50 la examen avea media 9,00 în anii de studiu.

Nici la Școala Gimnazială din Podolenii de Sus lucrurile nu stau altfel. Diferențele între mediile de absolvire și cele de la examen ajung și la 5,10 puncte. Un elev cu media 8,80 la finalul clasei a VIII-a a obținut doar 3,70 la Evaluarea Națională, iar un altul, cu media 8,88, a luat doar 4,50 la examen.

Evaluarea Națională 2025 în județul Iași

Rezultatele finale de la Evaluarea Națională 2025, după soluționarea contestațiilor, au fost publicate joi, 10 iulie. Proporția candidaților care au obținut cel puțin nota 5,00 la Evaluarea Națională a crescut cu șase sutimi față de rezultatele inițiale – 84,71% (rezultate finale) și 84,65% (rezultate inițiale). La nivel național, 83,2% dintre absolvenții care au susținut examenul au medii mai mari sau egale cu 5,00.

În urma soluționării contestațiilor, numărul candidaților cu media generală 10 la Evaluarea Națională a crescut la 8, iar Iașul are cei mai mulți zeciști, după municipiul București, care are 33 de decariști. Cele opt absolvente cu media 10 la examen provin de la Colegiul Național (4), Colegiul Național „Emil Racoviță” (2), Colegiul „Richard Wurmbrand” (1) și Liceul „Profesor Mihai Dumitriu” din Valea Lupului (1).

Ierarhia județeană a absolvenților clasei a VIII-a poate fi vizualizată AICI.

