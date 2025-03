Notele aleșilor locali: haideți să mai și râdem, că de plâns va fi vreme din belșug

Ei bine, demersul acesta ne-a amintit că pe vremuri, acuma mai mulțișori ani, tot gazeta noastră a avut o inițiativă similară, una ce a creat mare emulație și dispute publice din cauza notărilor aleșilor, ce adesea abia de treceau clasa la final de sesiune, și veneau apoi cu replici și tânguieli, cu căciulile în mână, la redacție, ca să ofere public explicații: ba care că a fost bolnav, ba că altul a uitat să scrie tema, ba că a uitat caietu-acasă și câte și mai câte, of.

Dar nu asta e faza cea mai hazoasă pe care voiam s-o povestim, ci cu totul alta: știți cine era atunci gazetarul nostru care se ocupa de notarea aleșilor locali, și care, fie vorba între noi, o făcea al naibii de bine și de corect? Ehehee, iacătă că acuma acel gazetar este în tabăra adversă, fiind taman actualul prifect, stimați telespectatori, fiind de altfel propus de partid să fie în continuare șef în instituțiune, ca subprifect.

Spuneți și voi acuma, că zău, nu știm cum să facem: să-i dăm au ba amicului, ca punct de pornire, un cinci din oficiu? Ok, am înțeles: îi dăm, că merită…

Faine vremuri politice, cu marele poet ieșean Brumaru pe post de edil

Asta cu notele date de gazeta noastră, nu acuma ci pe vremuri, ne-a adus amine și de alte faze hazlii petrecute pe atunci prin conțilul local, a doua zi după ce gazeta noastră făcea public catalogul cu notele aleșilor locali. De-un par egzamplu, voi vă mai amintiți că a fost un mandat, ’96-2000, în care premarele dom’ Costică, fie-i țărâna ușoară, și-a făcut majoritate în CL cu lista PAC, ulterior Partidul Moldovenilor, și în care a aburcat în conțilul local nume numai unul și unul, activiști civici, matematicieni renumiți, scriitori etc?

Ei bine, printre acești vremelnici aleși locali de atunci, consilier membru în CL Iași a fost în acel mandat și marele nostru poet Emil Brumaru, fie-i și lui țărâna și mai ușoară. Iar acesta era pe atunci cunoscut ziariștilor ca cel mai conștiincios cu prezența la ședințele edilitare. Iar în una din zile, în calitatea lui de edil conștiincios, acesta i se confesa unei demoazele mai ochioase de prin premărie (slăbiciunea lui ca poet, știți voi!), referitor la calatogul nostru cu note: «Dragă, eu nu mai înțeleg nemica. Nu’ș cum se face, dar daca vin la ședință și nu spun nimica, iau nota 5. Dacă însă deschid și eu gura și spun ceva, iau nota 4. Zi și tu…».

Of, of, of… Faine vremuri politice!

Ce spune despre Georgescu un fost coleg de armată și facultate?

La final una mișto și dinspre politichia de la București, ca să nu spuneți că i-am uitat pe mahării de acolo. Ne-a căzut zilele acestea sub priviri o postare tare interesantă, a unui fost coleg de armată și de facultate de-al lui Georgescu. Este vorba despre iscusitul broker, fost fugar din țară, Cristian Sima. Am s-o dăm integral mai jos, căci, ne-am zis, zău că merită. Iacăt-o:

«Ne-a turnat că am jucat bridge, și ne-a confiscat cărțile. Noi i-am explicat că bridge-ul e un joc de high life, nu e joc de noroc, și e mai complicat. Nu cred că asta era problema lui (că jucau bridge – n.n.), atunci ca să supraviețuiești în armată făceai multe lucruri. Georgescu era gelos pe multe, că eu îmi permiteam, mă luam în gât cu… El era foarte supus, era comunist… Păi nu uitați că maică-sa era secretara lui Angelo Miculescu, era ministru la agricultură, socrul lui Năstase.

Georgescu în ’86, când a terminat facultatea, a plecat la Londra. Să știți că și eu aș fi plecat la Londra, am avut tone de oferte, inclusiv la Harvard să mă duc, și, dacă mă lăsau, îmi dădeau pașaport, mă duceam a doua zi.

Dar să știți că m-a căutat în urmă cu aproape un an. Eu am rămas prieten cu Călin, m-a dus și la o petrecere la Casa Regală, pentru că dacă nu știți e prieten bun și cu Margareta și cu Duda. După-aia, acum nouă luni, m-a sunat și a spus ‘Cristi, nu vrei să ne luăm țara înapoi?’. Și i-am zis: da’ când a fost a noastră, mă, vreodată, ca să ne-o luăm înapoi?

Eu pe Călin îl știu… Adică el nu era cu toate țiglele pe casă la 19 ani, poate acum s-o fi schimbat, dar mă îndoiesc, că am vorbit cu el și de curând. Dar are consilieri buni, purtătorul lui de cuvânt e avocatul meu, Doru Costea, care a câștigat procesele cu Puiu Popoviciu, cu Bogdan Chireac, cu mulți, un tip foarte deștept. Are o echipă bună. Și finanțări destul de mari. Și nu de la ruși, de-aici, neaoș, românesc…”.

Mna, ca să știm omul și din tinerețe, să vedem cum să-l luăm.

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.

Publicitate și alte recomandări video