Notele consilierilor județeni pe luna iulie: ședință cu multe întrebări și (ne)lămuriri la CJ Iași

Zece consilierilor județeni au absentat de la ultima ședință ordinară a CJ. Au lipsit câte trei consilieri de la PSD și AUR, doi de la PNL și câte unul de la USR și PMP. Cu toate acestea, reuniunea a fost mai animată decât de obicei.

Întrunirea lunii iulie a început cu o propunere a consilieruliui Mircea Manolache de completare a ordinii de zi cu raportul vizitei de zece zile a președintelui Costel Alexe în Japonia. Deplasarea acestuia și a vicepreședintelui Marius Dangă a fost achiziționată în martie de administrația județului pentru aproape 42 de mii de lei, respectiv 8.400 de euro, o sumă similară celor oferite de agențiile de turism pentru o excursie de 10-11 zile în Japonia pentru două persoane.

Costel Alexe a răspuns că acest subiect va fi discutat la sfârșitul ședinței, pentru că „dezideratul meu este să nu transform Consiliul Județean în Primăria Iași”.

Nu e clar la ce s-a referit șeful CJ, dar cel mai probabil a vizat derularea ședințelor de la Consiliul Local, unde intervențiile, interpelările și solicitările de informații sunt formulate de consilieri în prima parte a ședințelor CL. La Consiliul Județean, acestea sunt la sfârșit, când unii aleși se ridică și părăsesc sala, iar uneori și transmisia în direct este oprită. Cât privește raportul lui Costel Alexe, acesta nu a mai fost făcut public la sfârșitul ședinței.

Despre starea drumurilor din județ au întrebat două consiliere. Nu sunt bani de reparații, li s-a răspuns

Primele întrebări au fost puse la capitolul infrastructură rutieră. Mihaela Ivancia și Ina Paladi au vrut să știe când se va interveni la platforma drumului care se lasă din nou la Breazu, respectiv pentru acoperirea „craterelor” ivite pe DJ 248B între satele Mânjești și Budești.

În primul caz, șeful CJ a răspuns cu o promisiune de asfaltare pentru readucerea carosabilului la nivel, însă la al doilea a dat din umeri: visteria CJ „este din ce în ce mai goală”. El a amintit că segmentul respectiv – unul foarte degradat de altfel – se află pe traseul Centurii ușoare de ocolire a municipiului Iași, însă lotul unde se află acea porțiune este singurul care nu a atras oferte.

Despre spitalul mobil, fără microfon

Așa cum am relatat, mutarea unei părți a activității Spitalului de Penumoftiziologie la Maternitatea „Elena Doamna”, pe fondul renovării a două corpuri de clădire ale primei instituții, a stârnit intervenția mai multor consilieri. Mircea Manolache a redeschis Cutia Pandorei, respectiv subiectul spitalului mobil, care nu este folosit în niciun fel acum. Intervențiile – precum că acel complex modular nu a fost niciodată bun, că nu mai are stație de oxigen, că nu mai e racordat la canalizare și la electricitate etc. – nu pot fi contorizate, pentru că autorii lor, toți din tabăra PNL, le-au strigat curajos peste masă, dar având grijă să aibă microfoanele închise.

