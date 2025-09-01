Notele consilierilor pentru ultima reuniune a verii. A fost cea mai animată ședință a CJ Iași. „Nu se va mai întâmpla”, promite Costel Alexe.

Consilierii județeni au avut schimburi de replici și argumente pe mai multe proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ultimei ședințe ordinare a Consiliului Județean.

Ultima ședință din această vară a plenului CJ a fost mai animată decât de obicei, cu intervenții din partea tuturor grupurilor politice componente. Nu e clar ce anume a determinat participarea efectivă a majorității consilierilor la ședință, când, de regulă, unii stau doar pe telefoane – și asta se întâmplă chiar la masa conducerii CJ: scandalul microbuzelor scumpe?, întoarcerea cu forțe proaspete din concediu?, dorința de a scoate județul din coada clasamentului în materie de investiții și dezvoltare? Următoarele întruniri ale aleșilor vor stabili mai clar motivul.

Politică și vina altuia

Ședința ordinară a lunii august a început cu explicațiile președintelui privind cumpărarea microbuzelor electrice la un preț neverosimil de mare. Costel Alexe a subliniat că totul s-a făcut pe baza unui ghid de finanțare stufos și complicat – ca orice ghid făcut la București pentru instituțiile publice care vor bani europeni – care a fost aplicat ad literam de specialiștii în achiziții ai CJ, deși a fost corectat ulterior – corecții ignorate de specialiștii respectivi.

„Nu fac politică”, a repetat de mai multe ori președintele Alexe, criticând susținut miniștrii PSD din coaliția de guvernare. Subiectul microbuzelor fusese deschis de liderul grupului PSD, Cristian Stanciu, care a ținut să facă distincție între acordul plenului pentru achiziția celor 26 de autovehicule pornind de la valoarea totală de 30 de milioane de lei și cumpărarea lor efectivă la o licitație cu puține oferte în condițiile date – lungimea de cel mult 6,8 metri a mașinilor.

Un alt consilier PSD, Gheorghe Baltag, a reușit să-l „ambaleze” pe Costel Alexe, cum acesta a recunoscut singur, cu o întrebare banală: ce a discutat cu premierul Ilie Bolojan în scurta sa escală la Iași de acum zece zile? „Nimic concret, doar proiecte de perspectivă”, ar fi fost răspunsul corect și concis. Dar șeful CJ a răbufnit că centurile de la Podu Iloaiei și Uricani nu se fac din cauza ministrului PSD de la Transporturi, că Unitatea nouă de Primire a Urgențelor de la Spitalul de Copii nu poate să intre în funcțiune pentru că heliportul nu are avize și de asta sunt vinovați fostul și actualul ministru al Sănătății, ambii social-democrați, că două proiecte de spitale – Boli Respiratorii și cel Regional de Medicină Cardiovasculară – au fost sărite de la finanțarea prin PNRR din cauza fostului ministru PSD al Sănătății.

Cu „nu” în brațe

Genoveva Farcaș, care a condus ISJ, iar acum este consilier județean, a întrebat la rândul ei dacă au fost discutate și problemele din educație. Nici ea nu a primit un răspuns.

Concluzia debutului furtunos al ședinței i-a aparținut liderului grupului AUR, Marius Ostaficiuc, care a remarcat cât de „bine” merge alianța de guvernare. El a propus de asemenea mutarea pe viitor a interpelărilor la începutul ședinței, „când oamenii sunt mai odihniți”, însă propunerea i-a fost respinsă rapid de Costel Alexe. Interpelările la Consiliul Județean se fac într-o secțiune numită „Diverse”, plasată strategic la sfârșitul ședinței, când mulți aleși termină de dezvoltat județul și se grăbesc să părăsească sala.

Cu un refuz s-a ales și Ina Paladi (Forța Dreptei) după intrarea în ordinea de zi, la propunerea creării a două treceri de pietoni în zona unor stații de autobuz din Breazu.

Cei trei consilieri USR și cei patru rămași la AUR au votat apoi fără succes împotriva majorării cotizației CJ la Asociația Euronest. Motivația lui Iulian Mititelu, respectiv a lui Marius Ostaficiuc a fost că nu este momentul acum, când guvernul ia măsuri de restrângere a cheltuielilor.

După câteva proiecte de hotărâre votate la foc automat, Mihaela Ivancia i-a frânat elanul președintelui Costel Alexe de citire pe bandă rulantă a titlurilor proiectelor de hotărâre, iar derularea ședinței a încetinit de la „repede înainte” la „relativ normal”.

Un alt proiect, pentru un sprijin financiar de 10.800 de euro necesar achiziției unei holograme 3D pentru dotarea Cetății Soroca, a iscat discuții între Ina Paladi și Răzvan Socolov, liderul grupului USR.

Problemele ieșenilor rămân la „Diverse”

O discuție mai serioasă a intervenit atunci când Cristian Stanciu a remarcat lentoarea cu care CJ a reacționat pentru continuarea proiectului de alimentare cu energie electrică de putere mare a Parcului Industrial de la Lețcani. Plenul a alocat 5,5 milioane de lei pentru realizarea racordului abia la patru luni după încuviințarea primită de la Delgaz, companie care și ea a avut nevoie de cinci luni pentru emiterea avizului. Șeful CJ a minimalizat această problemă, făcându-se că propune trecerea Delgaz în subordinea CJ.

Concluzia întregii ședințe a venit din partea Cameliei Ciornia (AUR), care a apreciat „parcursul normal” în premieră al întrunirii. „Sper să mențineți această linie de acum încolo”, i-a transmis ea președintelui CJ. „Sută la sută nu se va întâmpla așa”, i-a răspuns prompt Costel Alexe. „Diversele tot timpul sunt la finalul ședinței”, i-a sărit în ajutor vicepreședintele Marius Dangă. „Acolo sunt «Diverse». Problemele ieșenilor nu sunt «Diverse»!”, a subliniat consiliera.

