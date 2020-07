Noua „Ordine”

În săptămânile din urmă, am făcut ceva ordine printre cărţi şi reviste, în încercarea-mi de-a mai reduce cantitatea de hârtie tipărită din casă. Nu de alta, dar am ajuns şi eu, după mai bine de un secol, la concluzia romancierului german Wilhelm Raabe (1831 – 1910): „Abia citind înveţi câte cele poţi lăsa necitite.” Evident, imboldul de-a face ordine a venit în urma căutării unei cărţi anume (anume a monografiei satului Amnaş, realizată de Georg Gottschling, unul dintre naşii mei de botez – unul dintre, pentru că, de, la noi aşa era/e obiceiul, ca fiecare copil să aibă şase naşi şi naşe de botez, câte trei din fiecare parte a familiei). Dar cum se-ntâmplă îndeobşte, căutând ceva anume, mai întâi găseşti alte cele uitate sub diverse stive de reviste, ziare şi cărţi.

Astfel am dat peste un număr al săptămânalului Der Spiegel din 2 iunie… 2014! Luat ca lectură de drum, răsfoit, citit ce m-a interesat (însemnările-mi cu pixul stau dovadă…), dar, desigur, neterminat, pus pe o măsuţă, ajuns, în şase ani, la fundul unei stive de alte publicaţii. Deci, ce fac eu acum cu exemplarul? Păi, l-am rerăsfoit, să văd dacă merită păstrat în continuare au ba. Şi n-am ajuns decât la pagina 15 (din 142), unde mi-a sărit în ochi rubrica Der schwarze Kanal (Canalul negru) al columnistului (de la Kolumne, cum se numeşte-n germană un text scurt de opinie, dat, deci, pe o coloană) Jan Fleischhauer: Bergab (La vale). Zice JF: „Ţine de fenomenele vieţii germane faptul că numărul vânătorilor de nazişti creşte continuu odată cu distanţa faţă de «Al Treilea Reich». Fix 70 de ani au trecut, de când Aliaţii au debarcat în Normandia ca să termine odată cu Reich-ul lui Hitler, dar cei de la Antifa sunt atât de zeloşi de-a înfrunta răul, de parcă debarcarea ar fi avut loc ieri. Păcat că în Germania n-a existat zelul acesta încă de pe vremea când trăia Führer-ul. Pe de altă parte, mai bine mai târziu decât niciodată.”

Hm, ia te uită, ce chestie, dom’le, ăsta s-a luat de Antifa deja acum 6 ani! Am stat o clipă să chibzuiesc: să dau şi concesia de final de paragraf („mai bine mai târziu...”) sau nu? Hai s-o dau, totuşi. Totuşi. Dar ţin să mai citez şi următorul paragraf, ca să se ştie care era tema propriu-zisă a textului:

„Când nu mai sunt suficienţi nazişti la-ndemână, împotriva cărora să te poţi ridica, se iau ca erzaţ aşa-zişi oameni de dreapta. Oamenii de dreapta ai sezonului sunt cei de la AfD. Oriunde au apărut public reprezentanţi ai acestui partid, s-a regăsit în apropiere şi rezistenţa antifascistă, pentru a-şi arăta steagul respectiv a-şi afişa faţa, cum se spune printre ei. Faptul că acum taman AfD-ul a trecut linia de sosire de la alegerile europene din postura de câştigător este confirmarea faptului că pântecul încă-i roditor, ca să folosim o înţelepciune marca Antifa.”

Două vorbe despre Jan Fleischhauer (*1962): este un jurnalist, columnist şi autor german care a lucrat timp de 30 de ani la Spiegel (1989-2019), dar din august 2019 s-a mutat la săptămânalul concurent Focus (mai conservator...). Ceva îmi spune că anul acesta, de pildă, un text precum cel din care am citat mai sus nu i-ar mai fi fost publicat. Căci, vorba Verei Lengsfeld (*1952, fostă dizidentă din RDG, fostă membră a Bundestag-ului în Germania reunificată, mai întâi pentru verzi, apoi pentru creştin-democraţi), „libertatea de opinie pare să existe (...) doar pentru cei de stânga.” A spus-o în articolul „Ceva nou în Vest: autodistrugere prin dublu standard” de pe blogul ei, a spus-o pornind de la un caz concret de dublu standard „şi în cercurile academice britanice”, şi nu oriunde, ci chiar la Cambridge – cazul profesoarei de origine indiană Priyamvada Gopal. Care a publicat pe Twitter (în 23 iunie) nici mai mult, nici mai puţin decât asta: „White lives don´t matter” şi „abolish whiteness”. Vorba Verei Lengsfeld: „asta îndeplineşte toate criteriile de discurs al urii”! Proteste masive, dar cei de la Cambridge University au considerat că twittereala lui Gopal se-ncadrează în… libertatea de expresie.

Numai că atunci când sociologul Noah Carl a primit o bursă din partea St. Edmund´s College, aceasta i-a fost retrasă, după ce 500 de academici au protestat. Protestatarii i-au reproşat analize „discutabile dpdv etic şi slabe metodologic”. „Carl”, arată Lengsfeld, „nu ceruse abolirea oamenilor cu tenul alb. Constatase însă, în urma cercetărilor sale de teren, că reţinerile populaţiei britanice vizavi de imigraţia musulmană ar fi în bună parte justificate.” Plus alte câteva concluzii incorecte politic. Trist este că atunci când cei 500 (generic vorbind) vor fi rezolvat cu duşmanii, vor trece la găsirea duşmanilor din propriile rânduri. Atunci să vezi măcel!

În fine, ştiţi care-i mottoul blogului Verei Lengsfeld? Freedom is not free. Nu, libertatea nu-i nici la liber, nici pe gratis. Aviz tuturor. Cu atât mai puţin în nebunia vremurilor noastre.

Michael Astner este poet, traducător şi publicist