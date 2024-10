Noua clasă de milionari din SUA: instalatorii și electricienii

Aaron Rice are două logo-uri tatuate pe piciorul stâng: unul de la afacerea de instalații pe care a cofondat-o în urmă cu mai bine de un deceniu și altul de la compania susținută de capital privat, care a cumpărat-o recent.

Puține afaceri sunt la fel de esențiale pentru clienți ca firmele locale de instalații, încălzire sau aer condiționat — mai ales în locuri precum Tucson, Arizona, unde Rice lucrează, iar locuitorii au suferit din cauza temperaturilor de peste 37 de grade Celsius în majoritatea zilelor din această vară, scrie Wall Street Journal.

De ani de zile, Rice, în vârstă de 43 de ani, a fost sceptic față de investitorii din afara statului care au încercat să-i cumpere compania. Presupunea că majoritatea nu știau prea multe despre meseriile calificate sau despre clienții săi și că erau interesați doar să facă bani. Totuși, în 2022, când a fost abordat de o companie locală de HVAC susținută de capital privat, și-a schimbat părerea, gândindu-se că aceștia înțelegeau afacerea.

Valul de investiții creează o nouă clasă de milionari în toată țara

„Meseriile sunt muncă grea. Pentru mulți din societatea de azi, ridicarea unei lopeți este ceva străin”, spune el pentru WSJ.

Totuși, în zilele noastre, capitalul privat nu este un jucător străin în domeniul meseriilor calificate. Companiile de investiții au început să achiziționeze servicii la domiciliu precum HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat), dar și firme de instalații sanitare și electrice. Scopul lor este să obțină profit prin gestionarea unor operațiuni mai mari și mai eficiente.

Expansiunea lor marchează o schimbare majoră, mutând firmele de servicii la domiciliu de la operatorii familiali, oferindu-le acestora sume de șapte sau opt cifre. Spre deosebire de generațiile anterioare, când proprietarii predau afacerile copiilor sau angajaților, acum mulți antreprenori aleg să vândă. Valul de investiții creează o nouă clasă de milionari în toată țara, iar proprietarii de afaceri mici spun că acest lucru contribuie la reabilitarea imaginii muncii cu uneltele.

„Nu trebuie să mergi în Silicon Valley pentru a avea o carieră de succes și oportunități antreprenoriale”, spune Brian Rassel, partener la Huron Capital din Detroit, care se concentrează pe investiții în companii de servicii.

Dacă locuiești într-o zonă metropolitană mare, există șanse mari ca una dintre mașinile de service pe care le-ai văzut să fi trecut recent printr-o schimbare de proprietar. Potrivit datelor de la PitchBook, investitorii de capital privat au achiziționat aproape 800 de companii HVAC, de instalații și electrice din 2022. Iar acestea sunt doar cele mai mari tranzacții; multe achiziții mai mici nu sunt urmărite, iar vânzătorii sunt reticenți în a dezvălui detalii despre sumele primite.

„Toată lumea deține astăzi o afacere HVAC în spațiul capitalului privat”, spune Adam Hanover, președintele Redwood Services, citat de WSJ. Compania de servicii la domiciliu, susținută de capital privat, a cumpărat afacerea lui Aaron Rice în 2022 și a fuzionat-o cu Rite Way, o companie HVAC mai mare din Tucson, achiziționată de Redwood cu un an înainte. Redwood a achiziționat 35 de companii în ultimii patru ani. Acestea variază de la afaceri mai mici (cum ar fi cea a lui Rice), pe care Redwood spune că le cumpără în întregime pentru aproximativ 1 milion de dolari, până la companii mai mari (cum ar fi Rite Way), cu o evaluare medie de aproximativ 20 de milioane de dolari, în care Redwood preia pachetul majoritar.

Meseriile au oferit de mult timp salarii orare solide pentru muncitorii fără studii superioare și sunt, de asemenea, platforme de lansare pentru cei cu ambiții antreprenoriale mai mari. În cazul lui Rice, acesta a avut probleme cu dependența și a petrecut cinci ani în închisoare pentru trafic de metamfetamine înainte de a co-fonda afacerea sa de instalații în 2012, împreună cu partenerul său de afaceri, Mike Nagal. Specializată în inspecția și repararea canalizărilor, la momentul vânzării, compania avea 18 angajați și aducea venituri de aproximativ 3 milioane de dolari pe an.

Deși nu plănuiau să vândă, Rice și Nagal au fost atrași de faptul că afacerea lor va deveni parte dintr-o altă firmă locală și că Redwood își dorea ca foștii proprietari să păstreze o parte din acțiuni și să aibă un cuvânt important în management. Rice continuă să lucreze ca manager al departamentului de canalizări la Rite Way și intenționează să rămână acolo până la pensionare, peste șapte ani, la vârsta de 50 de ani – un moment pe care îl așteaptă cu nerăbdare. Cofondatorul său a rămas, de asemenea, în companie.

„Vreau să vânez, să pescuiesc, să beau bere și să gătesc carne”, spune Rice, adăugând că vânzarea companiei i-a oferit mai multă liniște pentru familia sa.

Pentru investitorii de capital privat, strategia este una folosită în industrii variate, de la spălătorii auto la aziluri de bătrâni: achiziționează afaceri pentru a crea jucători mai mari și pentru a îmbunătăți marjele de profit prin adăugarea de know-how managerial, eficiență administrativă și bugete sporite pentru marketing și recrutare. Criticii modelului de capital privat spun că acest lucru poate duce la creșterea prețurilor pentru consumatori și la reducerea concurenței, dar alții susțin că poate îmbunătăți calitatea serviciilor și crește profitul.

Construirea unui imperiu

Noua proprietate a fost benefică pentru Rite Way. Sub conducerea Redwood, compania a crescut de la venituri anuale de 30 de milioane de dolari la aproximativ 70 de milioane. De-a lungul drumului, Rite Way a achiziționat companii pentru a se extinde dincolo de HVAC, oferind și servicii de instalații sanitare și electrice. Mai mult capital a ajutat compania să își extindă baza de clienți și să adauge zeci de camioane de service suplimentare, să crească numărul de angajați, să lanseze un program de ucenicie pentru a pregăti noi muncitori și să îmbunătățească instruirea în vânzări pentru tehnicieni. Redwood a adus, de asemenea, contabili pentru a analiza cu atenție profitabilitatea.

Proprietarii de afaceri mici sunt adesea prea ocupați pentru a jongla cu o astfel de gamă de sarcini sau practică prețuri care sunt învechite cu ani. Redwood își analizează prețurile trimestrial pentru a se asigura că sunt aliniate la piață. Dacă prețul unei șuruburi crește, aceasta se reflectă în factura clientului.

„A eliminat mult stres din afacere”, spune Rick Walter, fostul proprietar al Rite Way. La 67 de ani, Walter deține încă 25% din companie și a fost de acord să rămână ca președinte pentru câțiva ani. După aceea, plănuiește să se bucure de pensionare alături de soția sa și de casa lor de vacanță din Colorado, cumpărată cu banii obținuți din vânzarea companiei.

„Această afacere mi-a luat 60 până la 70 de ore pe săptămână ani de zile”, spune Walter. „Ajungeam să stau până la 9 sau 10 seara, vânzând sisteme de încălzire și răcire, iar soția mea m-a sprijinit mereu.”

Cu un deceniu în urmă, nouă din zece proprietari de afaceri mici din meseriile calificate care căutau o oportunitate de a vinde doreau să se retragă și să încheie totul, spune Ted Polk, director la Capstone Partners, o firmă de investiții din Boston. În prezent, tot mai mulți nu doresc să renunțe. Aproximativ o treime dintre aceștia sunt antreprenori care doresc să rămână alături de companie și să găsească modalități de a o dezvolta.

„Văd că ceea ce pot face singuri este o fracțiune din ceea ce ar putea face dacă ar avea pe cineva alături care să le spună: ‘Te ajut să cumperi aceste companii’”, spune Polk, care a realizat tranzacții în domeniul meseriilor calificate între 30 de milioane și peste 200 de milioane de dolari. „În scurt timp, ajungi să conduci un imperiu.”

Și muncitorii beneficiază financiar, spune Graham Weaver, fondatorul Alpine Investors, o firmă de capital privat din San Francisco. Alpine, un investitor timpuriu în companiile HVAC, afirmă că tehnicienii din companiile achiziționate primesc o creștere de 20% a salariului în primul an, în mare parte printr-o combinație de salarii mai mari, bonusuri și comisioane. Firma a consolidat peste 200 de companii din 43 de state într-o platformă de servicii mai mare, Apex, care a realizat afaceri în valoare de 2,2 miliarde de dolari în ultimul an.

Datorită interesului crescând din partea investitorilor, Weaver afirmă că oricine are ambiții antreprenoriale ar trebui să se uite cu atenție la meseriile calificate, care oferă venituri constante din activități precum deblocarea toaletei, repararea cazanelor și instalarea de noi unități de aer condiționat.

„Poți construi o afacere care va valora între 10 și 30 de milioane de dolari și vei avea o listă pregătită de cumpărători”, spune el. „Acum zece ani, nu existau cumpărători.”

Totuși, unii muncitori afirmă că atunci când capitalul privat cumpără companiile lor, ajung să promoveze sisteme noi clienților, în loc să repare simplu ceea ce nu funcționează. Presiunea de a face vânzări este mai puțin satisfăcătoare decât efectuarea de reparații reale, spun unii în forumurile online.

Curajul și visul american

Vânzarea poate fi și o experiență dulce-amăruie. Dana Spears a co-fondat o companie HVAC în Land O’Lakes, Florida, în 2006 și a devenit unic proprietar în 2008, când compania avea 14 angajați, iar ea avea doar 4.000 de dolari în bancă. Când a lovit pandemia, investitorii din afara au realizat importanța afacerilor esențiale ca a ei. Din 2020, a primit peste 100 de oferte de cumpărare.

Spears, în vârstă de 51 de ani, a rezistat vânzării pentru că îi era teamă pentru cei 100 de angajați ai săi. „Am angajați care au lucrat pentru mine timp de 16 ani”, spune ea. „Nu vreau ca asta să fie o vânzare peste noapte și ei să rămână fără locuri de muncă.” Totuși, în jurul ei, capitalul privat cumpăra companiile rivale, iar ea simțea că nu mai putea ține pasul.

Traducere si adaptare din Wall Street Journal

