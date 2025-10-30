Noua „hartă” a A8, după licitația parafată ieri. Încă un contract semnat pe cel mai dificil lot: 16 tuneluri și 60 de poduri pe 31 km: UMB și Umbrărescu trec Carpații până la Ditrău

Cel mai dificil lot din sectorul montan, Grințieș-Pipirig, a fost adjudecat astă-vară de asocierea din care fac parte firmele lui Dorinel Umbrărescu. Ieri s-au parafat documentele.

Desemnată pe 18 iulie câștigătoare a licitației pentru atribuirea contractului de proiectare și construire a lotului Grințieș-Pipirig, asocierea SA&PE Construct-Spedition UMB-Tehnostrade-Euroasfalt a parafat ieri documentele cu cei de la Compania Națională de Investiții Rutiere. Procedura a fost lansată cu aproape un an în urmă, în noiembrie 2024, iar prețul licitat a fost de 5,97 miliarde de lei.

Cu acest contract, firma Spedition UMB are un front de lucru continuu, singură sau în asociere cu alte companii, de la Moțca până la Ditrău. Pe următorul lot, Ditrău-Joseni, a contestat atribuirea contractului către asocierea condusă de Danlin XXL (cu termen amânat pe fondul grevei judecătorilor de pe 1 octombrie pe 12 noiembrie), iar pe lotul Joseni-Sărățeni/ Sovata a fost desemnată câștigătoare, dar contractul încă nu a fost semnat.

Lung de 31,5 km, lotul Grințieș-Pipirig este considerat cel mai dificil tronson al Autostrăzii Unirii: 16 tuneluri (cel mai lung având 940 m), 60 de poduri și viaducte, două dintre ele lungi de peste 1 km. În total, aceste lucrări vor acoperi două treimi din tot lotul, respectiv 20 km. Volumul estimat al excavărilor este de 12,7 milioane mc. Durata contractului va fi de 54 de luni: 14 pentru proiectare și 40 pentru construirea autostrăzii.

La momentul actual, pe niciunul dintre loturile sectorului montan ale A8 nu se lucrează fizic, în teren, ci doar la proiectare – între 6 și 14 luni pentru fiecare lot. De altfel, ministrul Transporturilor, prezent ieri la semnarea contractului, a subliniat că pentru această etapă sunt asigurate fondurile necesare.

Pe de altă parte, Cătălin Urtoi, membru fără indemnizație și fără logistică în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, ne-a spus că a devenit presantă emiterea hotărârii de guvern pentru exproprierile necesare pe traseul montan al autostrăzii.

Situația pe cele 13 loturi ale Autostrăzii Unirii

Tg. Mureș-Miercurea Nirajului este în plin șantier, termenul de finalizare fiind primăvara anului 2027. Câștigătorul licitației este firma turcă Nurol Inșaat.

este în plin șantier, termenul de finalizare fiind primăvara anului 2027. Câștigătorul licitației este firma turcă Nurol Inșaat. Miercurea Nirajului-Sărățeni

Sărățeni-Joseni

Joseni-Ditrău , asocierea româno-bulgară Danlin XXL-Groma Hold-Intertranscom Impex a fost desemnată câștigătoare, dar asocierea contracandidată SA&PE Construct SRL-Spedition UMB a contestat atribuirea contractului.

, asocierea româno-bulgară Danlin XXL-Groma Hold-Intertranscom Impex a fost desemnată câștigătoare, dar asocierea contracandidată SA&PE Construct SRL-Spedition UMB a contestat atribuirea contractului. Ditrău-Grințieș are contractul încheiat cu asocierea SA&PE Construct-Spedition UMB-Tehnostrade-Euroasfalt. Etapa de proiectare (14 luni) a început pe 30 iunie, construirea propriu-zisă urmând să dureze 40 de luni.

are contractul încheiat cu asocierea SA&PE Construct-Spedition UMB-Tehnostrade-Euroasfalt. Etapa de proiectare (14 luni) a început pe 30 iunie, construirea propriu-zisă urmând să dureze 40 de luni. Grințieș-Pipirig a fost atribuit aceleiași asocieri de firme, iar contractul a fost semnat pe 29 octombrie. Urmează emiterea ordinului de începere a lucrărilor (proiectării).

a fost atribuit aceleiași asocieri de firme, iar contractul a fost semnat pe 29 octombrie. Urmează emiterea ordinului de începere a lucrărilor (proiectării). Pipirig-Vânători/Leghin

Leghin/Tg. Neamț-Moțca

Moțca-Tg. Frumos

Tg. Frumos-Lețcani se află de asemenea în faza evaluării celor șase oferte înscrise, până la sfârșitul anului viitor.

Sfârșitul lunii noiembrie ar putea să aducă și finanțarea pentru construirea acestor două loturi, prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE).

Lețcani-Iași (nod DN 24)-Golăiești-Pod Prut – licitațiile pentru cele trei loturi au fost lansate în ultimele zile ale lunii mai. Cele trei proceduri au înregistrat deja contestații, toate admise în defavoarea CNIR, care a întors rezultatul în favoarea sa în instanță, dar numai pentru un segment, Lețcani-intersecția cu DN 24. Pentru acesta, termenul de înscriere a ofertelor expiră astăzi. Licitațiile pentru celelalte două loturi au fost însă suspendate.

